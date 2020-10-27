Премьер-министр высказался о призывах к забастовке

Источник материала: Tut.by

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко сегодня заявил, что призывы к забастовкам — это не что иное, как прямые призывы к нанесению вреда своей стране и людям. Такая информация размещена на странице пресс-секретаря правительства Беларуси Александры Исаевой в Фейсбуке.



Роман Головченко. Фото: TUT.BY

Премьер-министр сказал, что тот план, который широко анонсировался (речь о общенациональной забастовке. — Прим. ред.), он, естественно, не состоялся. Он отметил, что и вчера, и сегодня обстановка в трудовых коллективах спокойная, рабочая.

— Он и не мог состояться. Люди настроены на то, чтобы работать, зарабатывать, реализовывать свои планы, которые они имеют. Настроены на то, чтобы семьи получали доход. Поэтому абсолютно спокойная обстановка", — заявил Роман Головченко.

Он также подчеркнул, что не преувеличивает угрозу от подобных призывов. Премьер-министр обратился к работникам и тем, кто призывал к забастовкам:

— Это прямые призывы к нанесению вреда своей стране и людям, которые живут в этой стране и работают. Ведь призыв к остановке предприятия — это не что иное, как расчистка места для наших конкурентов.

Роман Головченко сказал, что «белорусская экономика открытая и отечественные производители находятся в условиях постоянной конкурентной борьбы при поставках на экспортные рынки, будь то нефтепродукты, калийные удобрения, продукция машиностроения или продовольствие».

— Любая остановка производства на руку нашим конкурентам. Остановив, допустим, производство нефтепродуктов (это спотовые сделки), теряем конкретные деньги, весь персонал предприятия теряет выплаты и доплаты за результаты своего труда. Потом вернуться на этот рынок будет гораздо дороже, — подчеркнул он.

Также он привел в пример относительно калийной отрасли. Сказал, что в августе, когда несколько рудоуправлений остановили работу, зарубежные конкуренты «Беларуськалия» этому очень обрадовались.

— Экономика страны работает в непростых условиях в силу мирового экономического кризиса. Но работает, и останавливаться не собирается, — говорит премьер-министр.

Упомянул он и активные попытки нагнетать обстановку на предприятиях, где внеплановая остановка может привести к опасным последствиям для жизни и здоровья людей. Как пример он привел «Гродно Азот».

— Раздувалась такая тема, что сейчас «Гродно Азот» остановят, еще что-то… Я хочу сказать и для жителей Гродненского региона, и для всей страны: это опасное производство, любое вмешательство в технологический процесс, в том числе его внеплановая остановка — это угроза техногенной катастрофы. Будь то «Гродно Азот», «Могилевхимволокно»… У нас достаточно таких производств. К чему вы призываете? Хотите, чтобы областной город накрыла катастрофа, которая может случиться из-за шальных мыслей в особо рьяных головах? Конечно, если такого рода вещи будут происходить на предприятиях, которые связаны с опасным производством, с угрозой для безопасности, экологии, то они будут жестко пресекаться в соответствии с законом, — предупредил Роман Головченко.

Премьер-министр также упомянул про недавние попытки диверсий на железной дороге. «А как еще расценить то, когда принудительным образом приводят автоматику, которая управляет движением железнодорожных составов, в нерабочее состояние? Что это, как не угроза жизни людей? Что, нам объявляют рельсовую войну? Соответственно, государство будет резко на это реагировать — так, как положено по закону», — сказал он.