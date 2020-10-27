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Эмили Ратаковски беременна. Она снялась обнаженной и заявила, что пол ребенка определит он сам в 18 лет

27.10.2020 16:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Одна из самых востребованных и эффектных топ-моделей современности Эмили Ратаковски рассказала, что она ждет первенца. Модель написала эссе, в котором поделилась тем, как её изменило зарождение новой жизни внутри, а также своими взглядами на гендерные вопросы и воспитание.

Пожалуй, самая спорная и обсуждаемая тема, которую затронула Эмили: пол ребенка. Она написала, что гадает, каким он будет. Дело не в том, что модель и ее муж хотят устроить себе сюрприз в день родов, всё немного сложнее: «Исследуя тему гендерной идентичности, я считаю правильным дать ребенку возможность делать самостоятельный выбор. Свой пол он выберет сам, когда ему исполнится 18 лет».

По словам модели, она понимает, что они с мужем делают сложный, но «прогрессивный» выбор. Эмили считает, что так она оградит ребенка от стереотипов и страданий, связанных с ними: «Любой человек волен сам выбирать свою половую принадлежность или вовсе отказаться от таковой».

Ратаковски признается, что раньше она мечтала стать мамой девочки, но теперь испытывает тревогу: боится, что дочь, как и она сама, столкнется с шовинизмом и мизогинией: «Я думаю о том, как женщины постоянно сравнивают себя друг с другом, производя в голове расчеты: в этом я похожа на нее, в этом — нет, в этом я лучше, в этом — нет, — рассуждает Ратаковски в эссе, — Я до сих пор регулярно борюсь с подсознательной внутренней мизогинией, ловя себя на том, что измеряю ширину своих бедер относительно бедер другой женщины. Кто сказал, что я смогу защитить свою дочь от этого?».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)

Впрочем, с мальчиком вряд ли будет проще, признается Эмили: «Я не боюсь воспитывать плохого парня — такого, как многие мои знакомые, злоупотребляющие своей силой. Но я боюсь нечаянно культивировать беспечность и неосведомленность, которые так удобны мужчинам».

Ратаковски резюмирует, что мечтает стать матерью, которая поможет ребенку проявить себя и найти собственное место в мире без давления извне.

 
 
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Эмили Ратаковски ждет первенца и написала об этом эссе, в котором высказывает смелые и спорные мысли о воспитании
 
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