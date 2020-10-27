На сотрудников ГИАПа, которые вчера собрались около здания института в Гродно, составили протоколы

Источник материала: Tut.by

На сотрудников Гродненского научно-исследовательского и проектного института азотной промышленности и продуктов органического синтеза, которые в понедельник, 26 октября, вышли на крыльцо здания , составили протоколы за участие в несанкционированном мероприятии. Во вторник 11 человек отвезли в РОВД.





— Мы решили поддержать бастующих белорусов и высказать свою гражданскую позицию. Вышли на крыльцо и планировали просто постоять примерно полчаса утром с флагом. Все было мирно, мы уже расходились. На улицу вышло наше руководство, приехал кто-то из журналистов и подошли прохожие. Знаете, сейчас все напряженно и так — и что-то стали спорить. Потом видео с конфликтом попало в Сеть — и милиция позвонила на предприятие. Участников вызывали на беседу, — говорят сотрудники ОАО «ГИАП».

По их словам, в понедельник они еще какое-то время постояли около здания института — и вернулись на свои места.

— Как и было нами запланировано, мы продолжили работать. А сегодня с утра стало известно, что вызывают в милицию. За нами могли приехать милицейские машины, но руководство попросило, чтобы нас завезли на служебном транспорте. Кто-то сфотографировал даже, как мы загружаемся в бус. Мы же не отказываемся от того, что вышли на крыльцо здания с флагом. Все так и было, спокойно и поехали, — говорят сотрудники института.





Правда, гиаповцы думали, что с ними, как в понедельник с рабочими «ГродноАзота», проведут профилактическую беседу — да и отпустят.

— Но на нас всех составили протоколы по статье 23.34 КоАП. При этом милиционер, который составлял на меня бумагу, сам был удивлен. Спрашивал у коллег: мол, как вчера оформлять? Ему сказали, что «по участию». Ну что ж, нас никто не заставлял стоять с флагом, сами вышли. И совсем не жалеем, — говорит один из сотрудников.

— Угрожали ли вам или другим сотрудникам увольнением?

— Нет, но, вполне возможно, могут подобные разговоры быть, могут вызвать на ковер к директору. Одна сотрудница вчера написала заявление по собственному желанию. Но она на пенсии и давно хотела уходить. Связано ли ее заявление и с ситуацией в стране, мы не знаем, — говорят гиаповцы.

После оформления протоколов 11 сотрудников института отпустили. Они уехали на работу, ждут судов.