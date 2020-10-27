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Директор Гродненского драмтеатра уволил режиссеров, поддержавших забастовку
Источник материала: Навiны
Лишились работы два режиссера Гродненского областного драматического театра, которые присоединились к забастовке.
Утром 27 октября главный режиссер театра Геннадий Мушперт и режиссер-постанощик Сергей Куриленко написали заявления о том, что присоединяются к национальной забастовке.
Директор драмтеатра Игорь Гедич предложил им уволиться по собственному желанию. После того как режиссеры отказались, их уволили по статье за неисполнение рабочих обязанностей: у обоих в последнее время были выговоры. В частности, Мушперт получил выговор за то, что не подготовил план спектаклей на следующий год.
Геннадию Мушперту 66 лет, его общий театральный стаж — 48 лет, из них 26 — в гродненском драмтеатре. Заслуженному артисту Беларуси Сергею Куриленко 68 лет, в театре работает 40 лет.
Режиссеры приняли решение присоединиться к забастовке после воскресных событий в Минске, когда в мирных демонстрантов стреляли и бросали светошумовые гранаты.
«При таком положении невозможно работать, тем более — репетировать легкую комедию. Я чувствую свою ответственность перед театром, поэтому я присоединился к стачке. Театр — дело всей нашей жизни», — добавил Мушперт.
Сейчас Гродненский областной драмтеатр остался без режиссеров. Есть спектакли, которые артисты могут продолжать играть, но некоторые актеры тоже планируют в ближайшие дни присоединиться к забастовке. Если их уволят — показы станут невозможны из-за нехватки артистов, деятельность театра будет парализована.
20 сентября во время акции протеста в Гродно были задержаны Сергей Куриленко и его супруга, артистка Валентина Харитонова. Их коллеги, узнав об этом,
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Сергей Куриленко проработал в этом театре 40 лет, Геннадий Мушперт — 26 лет.
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