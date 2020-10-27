Лукашенко: На излете моей президентской жизни гарантирую, что будет только так, как решит народ

«Все будет только так, как решит народ», — заявил Александр Лукашенко 27 октября на совещании по подготовке шестого Всебелорусского народного собрания.



Фото: president.gov.by

Видео выступления опубликовал телеграмм-канал «Пул первого».

По мнению Лукашенко, «люди оценили, что они могут потерять». «"Мы хотим так, как было до выборов". Так и будет. Мы обязаны это требование народа обеспечить. Обеспечить всеми возможными доступными способами», — сказал он.

«Говорил не единожды и еще раз хочу повторить: все будет только так, как решит белорусский народ. Это не пустые слова. Это моя клятва, — заявил Лукашенко. — На излете моей президентской жизни я гарантирую, что будет только так, как решит народ».

Он также высказался по поводу народного ультиматума и забастовок.

«В связи с этими призывами из Польши и Литвы об ультиматумах и забастовках. Я вчера премьер-министру поручал и всем практически присутствующим здесь: никого не надо уговаривать — ни рабочих, ни студентов, ни врачей, ни учителей, ни госслужащих», — сказал Лукашенко.

По его словам, «сейчас такой момент, когда каждый должен выбирать в своей жизни ту дорогу, по которой он будет двигаться, не только он, но и дети».

«Не хотят рабочие работать — не надо. Но их единицы, которые не хотят. Студенты — пришли учиться — учитесь. Кто хочет — пусть учится. Кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции, он лишается права быть студентом. Пожалуйста, отправьте их, как я говорил: кого в армию, а кого на улицу. Пусть ходят по улице, но они должны быть отчислены из вуза. То же самое преподаватели, их тоже единицы, но которые гадко ведут себя в вузах», — поручил Лукашенко.

По его мнению, просить и уговаривать — бесполезно. «В лучшем случае мы их загоним под плинтус, и они потом опять оттуда вылезут», — отметил он. «Пусть определяются, где они хотят жить, как они хотят жить и что делать», — добавил Лукашенко.

Он обратил внимание, что организаторы протестов в Беларуси «по методичке цветных революций уже прошли семь-восемь этапов». «Осталось совсем немного. Следующий этап — радикализация. Она происходит», — сказал Лукашенко. И еще раз обратился к родителям школьников и студентов: «Уберите своих детей с улиц, чтобы потом не было больно».