Лукашенко заявил, что протестующие перешли красную черту по многим направлениям

Беларусь начинает сталкиваться с террористическими угрозами, заявил Александр Лукашенко 27 октября на совещании по подготовке шестого Всебелорусского народного собрания.



Фото: president.gov.by

Видеофрагмент совещания опубликовал неофициальный телеграм-канал пресс-службы Лукашенко «Пул первого».

«Мы констатировали факт, что это оставшаяся масса радикализировалась, — сказал Лукашенко. — Мы четко видим организаторов и тех, кто воплощает эти идеи. Последние несколько дней свидетельствуют о том, что по многим направлениям они эту красную черту перешли. Ну как можно оценивать то, что они уже вышли на железную дорогу и начинают блокировать автоматику? Это может привести к серьезным авариям на железной дороге, катастрофам и гибели множества людей. Это что? Это действия организованных преступных групп с признаками терроризма. Мы начинаем сталкиваться с террористическими угрозами».

«Сегодня, как доложили, уже перерезали несколько светофоров в Минске, ломают, крошат то, что создавалось годами, — продолжил Лукашенко. — Ну, а самое главное — люди устали это все терпеть. Естественно, власть тогда чего-то стоит, если она умеет себя защищать и защищать свой народ. Поэтому когда переступается красная линия, власть должна реагировать».

Накануне государственные СМИ распространили заявление начальника отдела следственного управления КГБ Константина Бычека о том, что «экстремистские действия протестующих можно квалифицировать как акт терроризма».

«В последние дни в Беларуси участились случаи экстремистских проявлений со стороны протестно настроенных лиц. Так, во время несанкционированной акции, состоявшейся 25 октября в Минске, радикально настроенные граждане предприняли попытку захвата здания Центрального РУВД. После пресечения сотрудниками правоохранительных органов противоправных действий агрессивно настроенные граждане направились в спальные районы города, где продолжили грубо нарушать общественный порядок, поставив под угрозу безопасность и спокойствие людей», — утверждал Бычек.

Ночью 25 октября, по его словам, в Гомеле под древком бело-красно-белого флага была обнаружена мина-ловушка, которая должна была сработать при попытке его извлечения, были предприняты две попытки поджечь торговые киоски с использованием бутылок с зажигательной смесью. А утром 26 октября «на различных участках железной дороги установлено пять случаев умышленного замыкания цепи, что повлекло сбои в работе программного обеспечения и привело бы к многочисленным человеческим жертвам, техногенным катастрофам, крупному материальному ущербу, если бы эти действия не были пресечены», заявил Бычек.