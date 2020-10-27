Первый реактор БелАЭС вывели на 10%. Литва направила ноту протеста

Министерство иностранных дел Литвы 27 октября направило в МИД Беларуси ноту протеста в связи с решением о «безответственном и поспешном» запуске Белорусской АЭС, который «представляет угрозу для безопасности граждан Литвы, Беларуси и Евросоюза», сообщает пресс-служба литовского внешнеполитического ведомства.



Фото Василия Семашко / belatom.by

В ноте решительно осуждается решение властей Беларуси «инициировать ядерную реакцию на небезопасной электростанции, положив начало производству электроэнергии, игнорируя требования безопасности Литвы и Европейского союза». Также в ноте подчеркивается, что «безопасность ядерных объектов имеет первостепенное значение в отношениях ЕС с Беларусью».

«На уровне Совета Европы, Европарламента и Совета по иностранным делам Евросоюз единым голосом призывает Беларусь незамедлительно внедрить самые высокие стандарты безопасности, экологические требования и [рекомендации по итогам] стресс-тестов ЕС», — заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

Сообщается, что МИД Литвы вместе с другими литовскими госорганами «продолжит работать в рамках ЕС и международных форматов над поиском решения по снижению угроз, создаваемых небезопасной АЭС в Беларуси».

Литва готова блокировать электроэнергию из Беларуси

26 октября государственное производственное объединение «Белэнерго» уведомило литовского оператора системы передачи электроэнергии Litgrid, что выработка электрической энергии на БелАЭС начнется с 1 по 10 ноября.

На сайте Litgrid говорится, что с момента начала производства электричества на БелАЭС немедленно заблокирует возможность коммерческих поставок электроэнергии из Беларуси, как это определено в литовском законе о мерах по защите от угроз со стороны небезопасных АЭС в третьих странах.

«Как мы уже заявляли, после получения информации о начале производства электроэнергии или регистрации в центре управления системой Litgrid данных о производстве на Островецкой АЭС, мы немедленно определим мощность 0 МВт для коммерческих потоков электроэнергии из Беларуси. Мы внимательно следим за ситуацией и готовы действовать», — заявил исполняющий обязанности генерального директора Litgrid Видмантас Грушас.

Белорусское электричество через территорию Литвы напрямую поступает на крупнейший электроэнергетический рынок Северной Европы и стран Балтии — биржу Nord Pool, на которой торгуют 380 компаний из 20 государств.

Биржа принадлежит электроэнергетическим операторам Statnett SF (Норвегия), Svenska kraftnat (Швеция), Fingrid Oy (Финляндия), Energinet (Дания), Elering (Эстония), Litgrid (Литва) и Augstsprieguma tikls (Латвия).

Литва является основным импортером белорусского электричества. Так, с января по август 2020 года на это балтийское государство пришлось 70,4% всего объема экспорта электроэнергии (366 млн 992 тыс. киловатт-часов из 521 млн 278,8 тыс. кВт·ч) и 71,3% экспортной выручки (около 19,3 млн долларов из 27,71 млн).

Литва, с самого начала протестовавшая против строительства атомной станции у своих границ, неоднократно заявляла о намерении заблокировать поступление белорусского электричества на европейский рынок после запуска БелАЭС. Однако не исключено, что электроэнергия из Беларуси станет поступать в ЕС через торговое сечение между Россией и Латвией.

Лукашенко нажмет красную кнопку 7 ноября

Белорусская АЭС возводится вблизи Островца (Гродненская область) за счет кредита России по типовому российскому проекту ВВЭР-1200. В августе в активную зону реактора первого блока атомной станции загрузили 163 тепловыделяющие сборки со свежим ядерным топливом. С этого начался физический пуск БелАЭС.

11 октября в активной зоне реактора первого энергоблока началась самоподдерживающаяся управляемая ядерная реакция, блок вывели на минимально контролируемый уровень мощности.

Сейчас, по данным близкого к «Росатому» телеграм-канала RealAtomInfo , мощность реактора энергоблока № 1 БелАЭС доведена до 10%.

Александр Лукашенко ранее анонсировал, что энергетический пуск первого энергоблока, при котором он начнет по нарастающей выдавать в сеть электричество, запланирован 7 ноября.

Ввести блок в эксплуатацию, при которой он заработает на 100% мощности, планируется в первом квартале 2021 года. Второй энергоблок станции намечено запустить в 2021 году с выходом на полную мощность в 2022-м.

По прогнозу Минэнерго, после выхода на полную мощность оба блока станции ежегодно будут вырабатывать более 19 млрд кВт·ч электроэнергии.