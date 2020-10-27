Силовики вновь задерживают студентов, вышедших на улицы поддержать общенациональную забастовку

Силовики вновь задерживают студентов, вышедших сегодня на улицы белорусских городов, чтобы поддержать общенациональную забастовку.





Видео и фото с акций солидарности публикуют студенческие телеграм-каналы.

Студенты БГУИР вышли на акцию перед университетом и прошли по улице в другой корпус.

Возле юридического факультета Белорусского государственного университета на улице Ленинградской собрались студенты, которые скандировали «Жыве Беларусь!», «Уходи!». Наблюдающим за ними силовикам участники акции кричали: «Пошел вон ты и твой ОМОН!» Позже появилось видео задержаний группы студентов на площади Независимости.

К студенческой забастовке Минского государственного лингвистического университета присоединились преподаватели. На видео, распространенном в соцсетях, доцент Наталья Дулина у входа в МГЛУ сообщает студентам, что группа преподавателей подала в ректорат официальные уведомления об участии в забастовке. Ранее сообщалось, что стачку поддержали более 30 преподавателей БГУИР.

Также на акции солидарности вышли студенты Лингвогуманитарного колледжа. Они сообщают в чатах, что возле колледжа находятся автомобили с силовиками. Опубликовано видео попытки задержания одной учащейся. Другие учащиеся в знак поддержки заполнили коридоры колледжа, скандируя: «Пока мы едины, мы непобедимы!»

В соцсетях опубликовано фото учащихся Жодинской гимназии, которые собрались с бело-красно-белыми флагами на крыльце учреждения на сидячий протест.

По коридорам своего вуза проводят марши студенты Белорусского государственного экономического университета, Белорусского государственного технологического университета и других вузов.

Телеграм-канал «Студенческая инициативная группа» сообщает, что в Гродненском государственном университете протестующих студентов снимал на видео проректор, а затем предложил: «Выходите на улицу, если такие смелые, вас там встретят». «В это время на улице стояла милиция», — отмечается в сообщении.

Студенты БГАИ собрались на лестницах академии с плакатами солидарности со своими задержанными товарищами и пели песни.

Фотографию в соцсетях со своей акции солидарности разместили учащиеся Минского государственного медицинского колледжа. Телеграм-канал «Белые халаты» сообщает, что представители администрации колледжа пытаются вычислить по фото, на котором лица скрыты, кто именно участвовал в акции. «Смотрят камеры и заставляют учащихся в красной одежде под халатом показывать полностью, в чем одеты», — пишут администраторы канала.

В телеграм-канале «Солидарность БГПУ» студентов зовут на сидячую забастовку в поддержку задержанной накануне студентки вуза. «Наши требования к администрации: оказать помощь задержанной, не учитывать время пребывания в Жодино как пропуски по неуважительной причине, не применять к ней иных дисциплинарных мер», — говорится в сообщении.

Александр Лукашенко сегодня на совещании по подготовке шестого Всебелорусского народного собрания высказался о бастующих студентах. «Студенты: пришли учиться — учитесь. Кто хочет, тот пусть учится. Кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции, лишается права быть студентом. Пожалуйста, отправьте их, как я говорил, кого в армию, а кого — на улицу. Пусть ходят по улице. Но они должны быть отчислены из вуза. То же самое преподаватели, их тоже единицы, которые гадко себя ведут в вузах», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

«Повторяю: никого не просите и не уговаривайте, это бесполезно. В лучшем случае в этой ситуации мы их загоним под плинтус. И они потом опять оттуда вылезут. Поэтому пусть определяются, где они хотят жить, как они хотят жить и что делать», — добавил он.

Также Лукашенко обратился к родителям школьников и студентов: «Уберите своих детей с улицы, чтобы потом не было больно. А с остальными мы будем разбираться по всей строгости закона».