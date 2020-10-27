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Renault прекращает разработку дизельных двигателей

27.10.2020 17:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 окт – Sputnik. Французский автопроизводитель Renault закрывает все проекты по разработке дизельных двигателей, заявил изданию Auto Info технический директор компании Жиль Ле Борн.

© Sputnik / Кирилл Каллиников
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"Новая модель Renault Megane, которая будет представлена в конце 2021 года, станет началом наших новых решений по электрификации авто. Мы сохраним дизельные автомобили в каталоге, но больше не будет разрабатывать новые", – сказал он.

По словам Ле Борна, после 2025 года, если придерживаться правил ЕС, все автомобили с двигателями внутреннего сгорания будут в той или иной степени гибридизированы.

"Мы приближаемся к закату эпохи дизельного топлива", – констатировал представитель Renault.

Ле Борн отметил, что уже через пять лет на долю электрокаров будет приходиться около 15% объема продаж авто, к 2030-му данный показатель увеличится в два раза.

 
Теги: Минск
 
 
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Компания сохранит машины с дизельными двигателями в каталоге, но больше не будет разрабатывать новые проекты в данном направлении.
 
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