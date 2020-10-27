МИД: Россия продолжает диалог с США о продлении ДСНВ

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 сен – Sputnik. Россия продолжает диалог с США о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

В октябре президент России Владимир Путин предложил Вашингтону продлить ДСНВ на год без всяких условий . В ответ в Белом доме заявили, что отказываются от предложения Москвы .

"Мы находимся в очень интенсивном диалоге с США по этим вопросам. Сигналы, поступающие оттуда, нас разочаровывают", - сказал Рябков.

"Американцы никак не могут для себя уяснить невозможность для нас реализовать предложенную схему, когда американская сторона продолжает отягощать всю эту ситуацию своими многочисленными требованиями, даже не пожеланиями, а требованиями в наш адрес", - продолжил он.

По словам Рябкова, российская сторона ведет диалог с американцами не для того, чтобы "идти навстречу США в одностороннем порядке".

Замглавы МИД РФ добавил, что вероятность сейчас договориться о продлении ДСНВ под вопросом, так в Белом доме не готовы идти на компромисс.

"Мы говорили и продолжаем говорить, что любая договоренность в этой сфере возможна только как баланс интересов, как определенный компромисс, к чему мы готовы. Но готовности к компромиссу с американской стороны мы не видим", - заявил Рябков.

"Соответственно, мы делаем вывод, что достижимость той или иной базовой договоренности на нынешнем отрезке, мягко говоря, под вопросом", - подчеркнул российский дипломат.

Рябков заметил, что Москва и Вашингтон не находятся "на пороге какой бы то ни было договоренности по состоянию на сегодня".