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МВД опубликовало видео допроса курьера, задержанного с наркотиками

27.10.2020 17:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Сотрудники наркоконтроля обнаружили крупный канал поставки наркотиков из России в Беларусь, в ходе отработки информации задержаны пять человек, сообщила во вторник пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

Силовики задержали наркоторговца с поличным в момент, когда тот пытался пересечь границу объездными путями. В автомобиле у 32-летнего россиянина правоохранители обнаружили около 1250 граммов альфа-PVP, 2 килограмма мефедрона, а также светошумовой пистолет.

© Photo : МВД Беларуси
Наркоконтроль задержал возможного "оптовика" и изъял 250 граммов психотропа

Мужчина рассказал, что привез крупную партию запрещенных веществ по поручению куратора из интернет-магазина по продаже наркотиков. Психотропы предназначались для более мелких курьеров, которые в последующем должны были их расфасовать и распространить на территории Беларуси.

Как стало известно, ранее мужчина на протяжении месяца посещал Беларусь и делал крупные закладки.

В последующем милиционеры задержали еще четырех сбытчиков наркотиков, которые работали мелкими курьерами на тот же интернет-магазин. Известно, что молодые люди занимались расфасовкой оптовых кладов на мелкие закладки для последующей реализации.

В настоящий момент устанавливаются все лица, причастные к незаконному обороту наркотиков. Материалы проверки переданы в УСК Республики Беларусь по Витебской области, где действиям мужчин дана правовая оценка.

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Теги: Гомель
 
 
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У задержанного в автомобиле силовики обнаружили более трех килограммов запрещенных веществ и светошумовой пистолет. Смотрите кадры допроса курьера.
 
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