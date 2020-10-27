Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Киреев перечислил варианты, как может разрешиться ситуация в Беларуси

Беларусь начинается сталкиваться с террористическими угрозами, заявил во вторник Александр Лукашенко. "Против нас развернули уже не информационную, а террористическую войну по отдельным направлениям, мы это должны пресечь ", сказал он во вторник на совещании во Дворце независимости.

Нетрудно заметить, что пока ни власть, ни протест не отступили ни на сантиметр от взаимных претензий, у обеих сторон отсутствует позитивная повестка, что создает ощущение тупика, а ситуация, тем временем, требует скорейшего разрешения, так как время играет против всех ― о путях выхода из белорусского кризиса рассуждает известный российский политический эксперт Владимир Киреев.

Противоречия между белорусской оппозицией и властью носят глубокий фундаментальный характер, это принципиально разные картины мира, отмечает собеседник Sputnik.

"Эти противоречия нерешаемы, они не сводятся к частностям, это не вопрос о смене какой-то группы чиновников-коррупционеров или отказе от какой-то внешнеполитической или внутренней стратегии. Это принципиальный запрос со стороны оппозиции на смену парадигмы всей схемы устройства, а со стороны власти на ее принципиальное сохранение при косметических изменениях", говорит Киреев.

При этом Беларусь сейчас оказалась "только одним из полей, на которых происходит глобальная борьба за будущее мировое устройство", убежден эксперт. "Чтобы решить свои вопросы, внешние игроки будут до последнего отстаивать свою позицию в конфликте внутри Беларуси, и никто не отступит – ни те силы, что стоят за Лукашенко, ни за оппозицией ", уверен Киреев.

По мнению собеседника, ситуация в Беларуси не может никаким образом измениться изнутри. Есть европейская сторона, которая во многом солидарна с американской, хотя и с некоторыми внутренними противоречиями между ними, и с другой стороны, есть Россия и Китай, бросающие вызов евроатлантической гегемонии в мире.

"В зависимости от того, как быстро оправятся США после выборов, не начнется ли там более яростное внутреннее противостояние, насколько будет стабильна ситуация в России и в Китае у тех сил, которые поддерживают Лукашенко, такова и будет результирующая позиция по конфликту в Беларуси. Та сторона, которая будет побеждать у себя в своих странах и глобально, навяжет и ситуацию в белорусском конфликте", ― резюмирует Киреев.

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