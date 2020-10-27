«За несколько месяцев - около 1000 долларов». Сколько можно сэкономить, пересев на электромобиль

Источник материала: Tut.by

Недавно некоммерческая организация Consumer Reports подсчитала стоимость содержания электрокаров, гибридов и автомобилей с ДВС. Результат, в принципе, предсказуем: при схожей цене покупки электрокары оказываются в содержании дешевле. AUTO.TUT.BY решил провести свое мини-исследование в белорусских реалиях и на примере владельцев подсчитал, во сколько обойдется езда на разных машинах.





Consumer Reports: электромобиль требует в два раза меньше средств, чем обычный

Для начала посмотрим на подсчеты экспертов. Они изучили данные об автомобилях с годовым пробегом не менее 2 тысяч миль (3200 км), но не более 60 тысяч миль (100 тысяч км). Из исследования исключили автомобили с пробегом больше 200 тысяч миль (320 тысяч км). Потом эксперты высчитали сумму затрат при пробеге 50, 100 и 200 тысяч миль. Для расчетов использовалась информация о среднем размере трат на содержание и ремонт транспортных средств. Результаты показали, что электромобили и plug-in гибриды с функцией зарядки от розетки требуют в среднем в два раза меньше средств, чем традиционные авто с ДВС.



Графика: Consumer Reports

Обратите внимание, что при пробеге 200 тысяч миль стоимость владения электромобилем оказывается немного выше, чем подзаряжаемого гибрида. В остальных же случаях мы видим, что владение бензиновым авто обходится в разы дороже, чем электромобилем.

Исследование показало, что типичный владелец электромобиля, который большую часть времени заряжается дома, может сэкономить в среднем от 800 до 1000 долларов в год на расходах на топливо по сравнению с аналогичным автомобилем с бензиновым двигателем.

А теперь попробуем посмотреть, что происходит с расходами на разные машины у белорусских водителей. Наши герои успели попользоваться и бензиновыми, и электрическими авто, а потом рассказали, сколько тратили в каждом конкретном случае.

«За четыре месяца потратил на электрокар всего 150 рублей. И это — постановка на учет»

Виталий, Mercedes B-класса (бензин) и Mercedes B-класса Electro.



С момента покупки 4 месяца назад электрический Mercedes B-класса потребовал 150 рублей — это страховка и постановка на учет

— В 2015 году пригнал из Европы подержанный Mercedes B-класса с бензиновым мотором. Он обошелся в 13 500 долларов. Среднегодовой пробег у автомобиля составлял около 20 тысяч км. Все расходы я оформил в виде диаграммы. Но с одним замечанием: на машине мы много путешествовали и расходы на топливо на эти поездки в общую стоимость бензина не включены. «Доп. расходы» — это страховка, мойка, постановка на учет и прочие расходы.





15 июня 2020 года, в первый день отмены растаможки, Виталий ввез такой же автомобиль, но электрический. Обошелся он даже чуть дешевле бензинового собрата — 13 100 долларов. За 4 месяца владелец проехал на электромобиле 6500 км, потратив 150 рублей. Это стоимость постановки на учет и страховки.

— Через дорогу от дома находится общественная ЭЗС «Белоруснефти», заряжаюсь там. Плюс при поездках по городу пользуюсь «зарядками» в торговых центрах. Сейчас планирую установить зарядный «столбик» во дворе дома. Ночная «зарядка» будет обходиться по тарифу 10 копеек за киловатт плюс НДС. В итоге стоимость 100 километров пробега выйдет в 2,5 рубля.

«Jaguar проехал в 10 раз меньше Tesla, но расходы на последний почти равны нулю»

Артур, Jaguar F-Pace (бензин) и Tesla Model S



Jaguar F-Pace проехал за год всего 3000 км и потребовал 1400 рублей. Из них в 759 рублей обошлось ТО-1. Остальные расходы — это топливо

— В семье было два автомобиля: бензиновый Jaguar F-Pace у жены и Tesla Model S у меня. Tesla проехала за год 30 тысяч км, Jaguar — ровно в 10 раз меньше.

Плановое ТО для Jaguar нужно проходить каждые 13 тысяч км или раз в год. ТО для Tesla компания-производитель сделала необязательным. По словам Артура, владельцам пришло письмо, в котором говорится, что не нужно приезжать на техобслуживание, если с машиной все хорошо. Тем не менее регламентные работы существуют. Раз в 4 года меняется антифриз, каждые 60 тысяч км нужно менять масло в редукторе.

Вопреки логике использования — электромобиль в городе и машина с ДВС для дальних поездок — в сценарии Артура все оказалось ровно наоборот. Jaguar использовался для коротких поездок по городу, и при минимальном пробеге расходы на топливо тоже были невелики. А вот Tesla использовалась для путешествий и дальних поездок, потому что в подавляющем большинстве случаев заряжалась бесплатно.



Tesla Model S за 30 тысяч км не потребовала никаких затрат

— За 30 тысяч километров или год владения Tesla Model S я по гарантии сделал ручку двери. Это были все расходы на машину за время использования. На гарантийные работы я ездил в Варшаву, там расположен ближайший официальный сервиc Tesla. Заряжаюсь по большей части на бесплатных зарядках. Есть «розетки» на работе и дома. Полная зарядка по ночному тарифу на 400 км пробега мне обходилась примерно в 10 рублей, или 2,5 рубля на 100 км.

Jaguar прошел первое ТО через год после покупки. Обошлось оно в 759 рублей (с НДС). Это замена масла и фильтров. У Jaguar, по показаниям бортового компьютера, средний расход топлива составил 12 литров на 100 км. За весь пробег было потрачено 360 литров бензина, или 640,8 рубля. Итого — 1400 рублей за год.

«Даже когда зарядки для электрокаров станут платными, это будет дешевле бензина в два раза»

Андрей, Cherolet Volt 2 и Renault Espace III (газ)



Chevrolet Volt 2 может проезжать на чистом электричестве до 100 км

Chevrolet Volt — это так называемый подключаемый гибрид, который может ездить как на чистом электричестве, так и в гибридном режиме — когда совместно работают ДВС и электромотор. До покупки Chevrolet Volt Андрей ездил на бензиновом минивэне Renault Espace, переведенном на газ. Владелец говорит, что по сравнению с бензином установка газа сэкономила 7−7,5 тысячи долларов за 10 лет. Есть у Андрея еще один бензиновый авто с расходом 13 литров в городе. В сравнении с ним Volt за несколько месяцев сэкономил около тысячи долларов.

— На Volt бензин включаю раз в неделю-две, при поездке на дальние расстояния. А по Минску передвигаюсь только в чисто электрическом режиме. Рекордный пробег на одной зарядке, который у меня получился, — 111 километров. В среднем же я проезжаю 95 километров при температуре 20−27 градусов без включения климат-контроля и 68 километров при температуре 4−12 градусов с постоянно включенным климатом.

В 8 из 10 случаев владелец заряжается на «столбиках» «Белоруснефти», благо ближайшие стации находятся от дома и от работы в полутора километрах. Если нет — на даче от розетки.

Гибрид требует чуть больше внимания, чем полностью электрический автомобиль, в силу того, что под капотом у него все же есть двигатель внутреннего сгорания. Раз в 72 тысячи км требуется замена масла в редукторе. Через 240 тысяч необходимо заменить антифриз во всех системах.

— Пока из необходимых работ я только заправлял кондиционер, обошлось в 90 рублей. Масло в ДВС меняется по показаниям счетчика его старения. За 18 тысяч километров пробега я на бензине проехал примерно четыре тысячи. Моторное масло здесь особое, 5W-20 Dexos 1. Четыре литра стоят 125 рублей.

Для сравнения владелец приводит расход топлива на 100 км в различных режимах.

В городе Renault Espace расходует 14 литров газа, или 13,3 рубля. Chevrolet Volt на чистом электричестве по будущим тарифам (0,29 рубля за 1 кВт·ч) с климат-контролем потребует на 100 км всего 6,7 рубля. По дачным тарифам — 4,6 рубля.

В гибридном режиме по городу Volt расходует 4,5 литра, или 8,7 рубля на 100 км. За городом гибридная силовая установка уже не так экономична: 5,2 литра при 90 км/ч, 6,2 литра при 120 км/ч или 10 и 12 рублей соответственно.