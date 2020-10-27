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Журналисты и блогеры распаковали PlayStation 5 - плюсы и минусы консоли

27.10.2020 17:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

27 октября в Сети появились первые фото и видео с распаковкой игровой приставки Sony PlayStation 5. Получившие консоль блогеры и журналисты рассказали, что думают про устройство незадолго до старта продаж. Впрочем, осветить все особенности девайса СМИ пока не могут из-за ограничений со стороны Sony. Издание DTF собрало в один материал реакцию известных медиа по этому поводу.

Фото от The Verge

Как отметили в The Verge, покупающим PS5 лучше заранее запланировать, куда они собираются поставить консоль. Также в издании обратили внимание, что на черной панели с лицевой стороны консоли можно легко оставить следы от пальцев, поэтому ее лишний раз лучше не трогать.

Что касается DualSense, то контроллер вышел чуть больше и тяжелее, чем DualShock 4, и текстура на задней стороне помогает удерживать его в руках. По ощущениям его форма не сильно отошла от предыдущих моделей.








Сравнение PS5 с Xbox Series X и S

Журналисты The Verge показали первое живое сравнение размеров PS5 с Xbox Series X и S, на нем можно увидеть, что консоль Sony занимает значительно больше места как по высоте, так и по глубине.










Фото Kotaku








Сравнение с собакой


Ролики с распаковкой

Видео позволяют впервые взглянуть не на рендеры, а на реальные аксессуары для PS5, включая зарядную станцию и наушники Pulse 3D.

Геймплей Astro’s Playroom

27 октября прессе и блогерам также разрешили показать новый геймплей Astro’s Playroom, которая предустановленная на каждой PS5.

Игра использует все функции контроллера DualSense и служит своего рода их демонстрацией для пользователей, купивших консоль.

Впечатления от DualSense

Журналисты и блогеры крайне положительно отозвались о контроллере PS5, отметив, что именно он даёт ощущение настоящего некст-гена.

При этом опробовавшие DualSense отмечают, что пока непонятно, насколько активно разработчики будут поддерживать функции контроллера.

Контроллер PS5 — дикий. Я играл в Astro's Playroom, которая идет вместе с консолью, и комбинация вибрации, тактильной отдачи и адаптивных триггеров дает ощущение некст-гена больше, чем любые графические улучшения, которые мы пока успели увидеть. Больше в обзоре перед релизом.

Я скажу так: в следующем месяце выходят две консоли нового поколения, но только один некст-ген контроллер. DualSense настолько хорош.

Пока что самое потрясающее в PS5 — ее безумный контроллер DualSense. Он ощущается как нечто среднее между DualShock 4 и контроллером Xbox, но отдача и адаптивные триггеры чертовски впечатляют. Когда триггер впервые окажет сопротивление, вы всё поймёте.

Обзоры консоли выйдут позже — предположительно, 6 ноября.

 
 
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Обзоры консоли выйдут позже - предположительно, 6 ноября.
 
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