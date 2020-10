Журналисты и блогеры распаковали PlayStation 5 - плюсы и минусы консоли

Источник материала: Tut.by

27 октября в Сети появились первые фото и видео с распаковкой игровой приставки Sony PlayStation 5. Получившие консоль блогеры и журналисты рассказали, что думают про устройство незадолго до старта продаж. Впрочем, осветить все особенности девайса СМИ пока не могут из-за ограничений со стороны Sony. Издание DTF собрало в один материал реакцию известных медиа по этому поводу.

Фото от The Verge

Как отметили в The Verge, покупающим PS5 лучше заранее запланировать, куда они собираются поставить консоль. Также в издании обратили внимание, что на черной панели с лицевой стороны консоли можно легко оставить следы от пальцев, поэтому ее лишний раз лучше не трогать.

Что касается DualSense, то контроллер вышел чуть больше и тяжелее, чем DualShock 4, и текстура на задней стороне помогает удерживать его в руках. По ощущениям его форма не сильно отошла от предыдущих моделей.















Сравнение PS5 с Xbox Series X и S

Журналисты The Verge показали первое живое сравнение размеров PS5 с Xbox Series X и S, на нем можно увидеть, что консоль Sony занимает значительно больше места как по высоте, так и по глубине.



















Фото Kotaku















Сравнение с собакой





Ролики с распаковкой

Видео позволяют впервые взглянуть не на рендеры, а на реальные аксессуары для PS5, включая зарядную станцию и наушники Pulse 3D.

Геймплей Astro’s Playroom

27 октября прессе и блогерам также разрешили показать новый геймплей Astro’s Playroom, которая предустановленная на каждой PS5.

Игра использует все функции контроллера DualSense и служит своего рода их демонстрацией для пользователей, купивших консоль.

Впечатления от DualSense

Журналисты и блогеры крайне положительно отозвались о контроллере PS5, отметив, что именно он даёт ощущение настоящего некст-гена.

При этом опробовавшие DualSense отмечают, что пока непонятно, насколько активно разработчики будут поддерживать функции контроллера.

The PS5 controller is wild — I’ve been playing Astro’s Playroom (the game that comes with the system) and the combo of rumble/haptic feedback/adaptive triggers feels more “next gen” than any graphical improvements we’ve seen yet. More to come in my review closer to launch — Jason Schreier (@jasonschreier) October 27, 2020

Контроллер PS5 — дикий. Я играл в Astro's Playroom, которая идет вместе с консолью, и комбинация вибрации, тактильной отдачи и адаптивных триггеров дает ощущение некст-гена больше, чем любые графические улучшения, которые мы пока успели увидеть. Больше в обзоре перед релизом.

Let me put it this way: there are two next-gen consoles releasing next month, but only one next gen controller. The #DualSense is that good. #PlayStation5 — Skill Up (@SkillUpYT) October 27, 2020

Я скажу так: в следующем месяце выходят две консоли нового поколения, но только один некст-ген контроллер. DualSense настолько хорош.

The most amazing thing about the #PS5 so far is the wild #DualSense controller.



It feels like the mid-point between the DualShock4 and Xbox controller, but the haptics and *Adaptive Triggers* are mad impressive. The first time a trigger fights you, you'll believe. pic.twitter.com/YWpc6BjTar — M.H. Williams (@AutomaticZen) October 27, 2020

Пока что самое потрясающее в PS5 — ее безумный контроллер DualSense. Он ощущается как нечто среднее между DualShock 4 и контроллером Xbox, но отдача и адаптивные триггеры чертовски впечатляют. Когда триггер впервые окажет сопротивление, вы всё поймёте.

Обзоры консоли выйдут позже — предположительно, 6 ноября.