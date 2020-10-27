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Журналисты и блогеры распаковали PlayStation 5 - плюсы и минусы консоли
Источник материала: Tut.by
27 октября в Сети появились первые фото и видео с распаковкой игровой приставки Sony PlayStation 5. Получившие консоль блогеры и журналисты рассказали, что думают про устройство незадолго до старта продаж. Впрочем, осветить все особенности девайса СМИ пока не могут из-за ограничений со стороны Sony. Издание
Фото от The Verge
Как
Что касается DualSense, то контроллер вышел чуть больше и тяжелее, чем DualShock 4, и текстура на задней стороне помогает удерживать его в руках. По ощущениям его форма не сильно отошла от предыдущих моделей.
Журналисты The Verge
Ролики с распаковкой
Видео позволяют впервые взглянуть не на рендеры, а на реальные аксессуары для PS5, включая зарядную станцию и наушники Pulse 3D.
Геймплей Astro’s Playroom
27 октября прессе и блогерам также разрешили показать новый геймплей Astro’s Playroom, которая предустановленная на каждой PS5.
Игра использует все функции контроллера DualSense и служит своего рода их демонстрацией для пользователей, купивших консоль.
Впечатления от DualSense
Журналисты и блогеры крайне положительно отозвались о контроллере PS5, отметив, что именно он даёт ощущение настоящего некст-гена.
При этом опробовавшие DualSense отмечают, что пока непонятно, насколько активно разработчики будут поддерживать функции контроллера.
Обзоры консоли выйдут позже — предположительно, 6 ноября.
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Обзоры консоли выйдут позже - предположительно, 6 ноября.
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