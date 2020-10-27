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Мальчик, которого на переходе в Гомеле сбила «Газель», умер в больнице
Источник материала: Tut.by
12-летний мальчик, которого в начале октября в Гомеле сбила «Газель», умер в больнице,
Напомним, происшествие
19-летний водитель ехал на «Газели» по улице Белого. В это время дорогу по нерегулируемому переходу переходил 12-летний школьник. Автомобиль сбил ребенка.
Мальчика доставили в больницу, но через две недели он умер.
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Автомобиль сбил ребенка, выехал за пределы дороги и врезался в металлическое ограждение.
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