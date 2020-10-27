Мальчик, которого на переходе в Гомеле сбила «Газель», умер в больнице

Источник материала: Tut.by

12-летний мальчик, которого в начале октября в Гомеле сбила «Газель», умер в больнице, сообщили в ГАИ. В милиции ищут очевидцев этого ДТП.





Напомним, происшествие случилось утром 7 октября.

19-летний водитель ехал на «Газели» по улице Белого. В это время дорогу по нерегулируемому переходу переходил 12-летний школьник. Автомобиль сбил ребенка.

Мальчика доставили в больницу, но через две недели он умер.