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Анонсирована спецверсия BMW M4 Competition, которая появится и на рынке ТС

27.10.2020 17:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Всего через несколько недель после мировой премьеры нового купе BMW M4 баварцы объявили о скором выходе на рынок эксклюзивной версии «двухдверки». Речь идет о M4 Competition, созданной в сотрудничестве с американским брендом одежды Kith.


Одной из главных особенностей M4 Competition x Kith стала углепластиковая панель крыши с нанесенной надписью Kith и полосами BMW M. Также спецверсия купе получила тормоза с красными суппортами и кованые двухцветные колесные диски диаметром 19 дюймов спереди и 20 дюймов сзади.


Вокруг логотипа BMW появился дополнительный круг в цветах отделения M (светло-синем, темно-синем и красном). Задняя часть M4 Competition x Kith также украшена черным логотипом Kith с полосками BMW M. Машины из специальной серии будут предлагаться исключительно в матовой окраске — «морозный черный», «морозный темно-серебристый» и «морозный белый бриллиант».


В салоне купе установлены трехцветные ковшеобразные сиденья, а вставки в светло-синем и красном цветах контрастируют с черной отделкой из кожи Merino. Отличий по части техники у спецверсии нет — как и у исходного M4 Competition Coupe, под капотом находится рядная битурбо-«шестерка» объемом 3 л, развивающая 510 л. с. и 650 Нм крутящего момента. В паре с 8-ступенчатым «автоматом» он разгоняет купе до 100 км/ч за 3,9 секунды.


Всего будет выпущено 150 экземпляров M4 Competition x Kith. Часть из них отправится и в Россию — об этом сообщили в местном представительстве BMW. Известно, что для российского рынка предназначены версии с полным приводом, но подробности о ценах и прочих деталях появятся позже — поставки M4 Competition x Kith начнутся летом 2021 года.

 
 
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Всего через несколько недель после мировой премьеры нового купе BMW M4 баварцы объявили о скором выходе на рынок эксклюзивной версии «двухдверки», созданной в...
 
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