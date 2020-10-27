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В ЕРИП убрали выставленные суммы за «содержание в специзоляторе», которые смутили многих белорусов

27.10.2020 17:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Некоторые белорусы заметили, что в ЕРИП выставлен счет за «содержание в специзоляторе» — 67,5 рубля. Эта ситуация смутила многих: мол, ни в в каком специзоляторе я не сидел, откуда тогда этот платеж? В ЕРИП поясняют, что отражение суммы не свидетельствует о необходимости совершения платежа. Дело в том, что информационная система МВД выстроена таким образом, что за некоторые государственные услуги выставлен размер базового тарифа по ним. Сейчас в ведомстве решили изменить подход к этой практике.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

В ЕРИП поясняют, что оплата в системе производится на основании договорных отношений, заключенных между ЕРИП и производителями услуг. МВД тоже зарегистрировано в платежной системе в качестве производителя услуг.

— МВД взаимодействует с ЕРИП в режиме реального времени, то есть при совершении оплаты информация, которая отображается на экране плательщика поступает напрямую от информационной системы МВД и со стороны ЕРИП не изменяется, — комментируют в ЕРИП. — Информационная система МВД выстроена таким образом, что при оплате за некоторые государственные услуги после ввода идентификационного номера отражается размер базового тарифа по ним (фиксированная сумма, определенная в базовых величинах). При этом отражение суммы не свидетельствует о выставлении требования и необходимости совершения платежа.

При этом в ЕРИП добавляют, что «в целях обеспечения корректного информирования граждан со стороны МВД изменены подходы по отражению информации для ряда платежей». Действительно, сейчас в интернет-банке разных банков не прописана стоимость услуги «содержание в специзоляторе», хотя еще вчера там значилось 67,5 рублей.

Кстати, многие минчане также обратили внимание на то, что «счет» всем по умолчанию выставляется в Первомайском районе. Под специзолятором органов внутренних дел подразумевается так называемый «вытрезвитель». В МВД ранее поясняли, что ни СИЗО, ни ИВС к этому не относятся. Такой специзолятор в Минске всего один, и находится он как раз в Первомайском районе, потому и платеж направляется туда.

Некоторые также обратили внимание на такую услугу в ЕРИП в разделе «МВД» как «розыск». Если ввести свои данные, то система показывает сумму в 810 рублей. Это 30 базовых величин. Это также фиксированная сумма, которую нужно заплатить, если у вас есть такая обязанность. А если нет, то оплачивать не нужно. То есть тоже по аналогии с паспортом. Эту сумму ЕРИП не убирал, она и сегодня значится. 

 
Теги: Минск
 
 
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В платежной системе объясняют, что отражение суммы не говорило о необходимости совершить платеж, просто базовый тариф был выставлен по умолчанию.
 
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