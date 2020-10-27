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Литва готова профинансировать обучение в своих вузах до 110 студентов из Беларуси

27.10.2020 17:41 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Литовские вузы готовы принять и оплатить обучение до 110 студентов из Беларуси. Об этом во вторник сообщил журналистам министр образования, науки и спорта балтийской республики Альгирдас Монкявичюс.

"Подписан приказ об увеличении числа потенциальных студентов из Беларуси, обучение которых было бы профинансировано Литвой, со 100 до 110 человек", - сказал он.

Как отметил глава ведомства, значительное число заявок от желающих получить высшее образование в Литве говорит о том, что помощь Литвы "является важной и нужной мерой". "Выделяя помощь для обучения, Литва демонстрирует солидарность с народом Беларуси в сложное для него время", - заявил Монкявичюс, передает ТАСС.

Возможность учиться только в Вильнюсском университете, как отмечал его ректор Римвидас Петраускас, заинтересовала более 200 белорусских студентов. По его утверждению, показывающие хорошие результаты в первый год учебы, помимо того, что ее оплатит Литва, будут получать стипендию в размере €200 в месяц.

 
 
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Литовские вузы готовы принять и оплатить обучение до 110 студентов из Беларуси. Об этом во вторник сообщил журналистам министр образования, науки и спорта...
 
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