В Беларуси с 1 января 2021 года подорожают лекарства, товары для детей

Источник материала: АФН

Белорусские власти намерены с 1 января 2021 года ввести НДС в размере 10% на импорт и реализацию лекарственных средств.

Кроме того, власти намерены «оптимизировать» перечни продовольственных товаров и товаров для детей, в отношении которых применятся ставка НДС в размере 10%.

Об этом говорится в протоколе поручений по итогам прошедшего 20 октября 2020 года заседания правительства РБ. Цитаты из протокола приводит телеграм-канал «Эканомiка».

«Поддержать предложения Минфина об установлении с 1 января 2021 г. ставки НДС в размере 10% при ввозе или реализации лекарственных средств, медицинских изделий и техники, а также об оптимизации перечня продовольственных товаров и товаров для детей, в отношении которых применяется ставка этого налога в размере 10%», - говорится в документе.

Минфину поручено до 16 ноября 2020 года внести проект указа, предусматривающий реализацию вышеупомянутых предложений.