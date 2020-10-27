Ужас! Пенсионеры в Беларуси вынуждены работать даже после 90 лет!









Более 164,6 тыс. пенсионеров продолжают трудиться только в одном Минске. Причем некоторые из них работают даже в возрасте 80+. Так, в возрастной категории 80-89 лет трудовую деятельность продолжают 531 мужчина и 465 женщин, 90–99 лет — 7 и 6 соответственно, сообщает "Минск-Новости" со ссылкой на данные комитета по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома.





Согласно статистике, в органах социальной защиты столицы на учете состоят 475,7 тыс. получателей пенсий. Основная доля (97%) — получатели трудовых пенсий. Средний размер пенсии в Минске в августе составил Br488,82, трудовых пенсий — Br495,04.





То есть примерно каждый третий пенсионер в Беларуси работает! И большинство это делают не от хорошей жизни.





Также, по данным комитета, в Минске проживают более 7 тыс. долгожителей, в том числе 6 998 человек старше 90 лет, 69 — старше 100 лет.