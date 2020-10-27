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Чья бы корова мычала: Шойгу обвинил Запад в попытке смены власти в Беларуси

27.10.2020 17:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министр обороны РФ Сергей Шойгу осудил якобы вмешательство Запада во внутренние дела Беларуси и обвинил в попытке смены власти в нашей стране.

"Совсем недавно при политической и финансовой поддержке Запада была предпринята попытка смены власти в Республике Беларусь. Среди прочего, это делалось с целью сорвать процесс интеграции в рамках "союзного государства", внести раскол в российско-белорусские отношения", - заявил Шойгу на заседании совместной коллегии министерств обороны РФ и Беларуси.

"Решительно осуждаем такие действия и считаем неприемлемым вмешательство во внутренние дела других стран", - цитирует российского министра Интерфакс.

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин в свою очередь заявил, что сменить власть в Беларуси пытались "различные деструктивные силы, подогреваемые руководством ряда государств".

По его словам, это им не удалось "из-за слаженных действий органов государственного управления и белорусского народа".

"Неудачная попытка организации цветной революции сменилась ведением гибридной войны и беспрецедентными мерами дипломатического и политико-экономического давления", - заявил Хренин.
 
 
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу осудил якобы вмешательство Запада во внутренние дела Беларуси и обвинил в попытке смены власти в нашей стране.
 
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