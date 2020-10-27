Экономист Лев Львовский: после реформ могут оказаться ненужными только безрукие управленцы

Источник материала: Onliner

Всем нам свойственно относиться к большим переменам с настороженностью. Мол, да, сегодня плохо, но, может, не стоит ничего менять? Может, станет еще хуже? Мы прожили в нерешительности с этими опасениями очень долго, предпочитая стагнацию, перемежающуюся кризисами, возможности рискнуть и что-то кардинально поменять. Причем сам пугающий термин «риск» существовал лишь в головах людей, мало знакомых с экономикой. Те, кто в ней разбираются, понимают, что это не «риск», а единственная возможность что-то поменять в лучшую сторону. Давайте сегодня попробуем представить, что произойдет с крупными госпредприятиями после кардинальных экономических реформ. Объединив основные тезисы, которые звучали от независимых экономистов, я попробую общими чертами обрисовать вероятное будущее и одновременно рассмотрю некоторые страшилки, которые с ним связанны.

Итак, экономические реформы случились. Что это значит?

В первую очередь произойдет реформа госуправления. Даже на предприятиях, которые будут не приватизированы и останутся государственными, потребуются серьезные изменения в том, как ими государство управляет. Необходимо отделить роль государства как собственника от роли государства как менеджера. В новой экономической реалии государство хоть и владеет тем или иным заводом, но он у него в «слепом» владении: руководителем выступает независимый менеджер, ориентирующийся не на разнарядки сверху или указы из министерства, а опирающийся на экономические интересы предприятия и здравый смысл. Часть прибыли при этом будет поступать в бюджет и расти вместе с процветанием предприятия, все окажутся в выигрыше.

Помимо этого, пройдет плавная частичная приватизация. В одном секторе больше, в другом — меньше. Например, сейчас государство владеет множеством торговых предприятий или парикмахерских, которые точно должны подлежать приватизации. При этом такие объекты часто могут сохранять свою функцию, но менять собственника на частного. Это наладит экономическую мотивацию как собственника, так и сотрудников, кроме того, значительно повысит эффективность работы.

Существенно улучшится финансовая система. Нам необходимо создать биржу и сделать так, чтобы предприятия смогли продавать на ней свои акции открыто и свободно. В первую очередь это хороший способ финансирования деятельности предприятия. Во вторую — это поможет нам в приватизации. Ведь, говоря о ней, люди часто думают, что приедут богатые иностранцы и скупят все заводы в стране. Но ведь приватизация может происходить и так: выпущена тысяча акций — и тысяча белорусов купили по одной тысячной завода.

Следующей важной составляющей станет пенсионная реформа. Сейчас в стране большие проблемы с ФСЗН, он находится в красной зоне не потому, что его разворовывают, а из-за самой системы солидарной пенсии. Она вводилась, когда население страны постоянно росло. В этих условиях было легко обеспечить содержание пенсионеров: получалось, что на одного пожилого человека приходилось два молодых. Сейчас население не растет и расти не будет. Это — объективный факт, так происходит не только в Беларуси, но и во многих других странах. В таких условиях солидарная пенсия становится все более тяжелым грузом. Поэтому мы перейдем к частично накопительной пенсионной системе. Это же даст бонус реформам, связанным с биржей, так как послужит источником длинных инвестиций: люди смогут вкладывать часть своих пенсионных сбережений в акции, допустим, БелАЗа или «Беларуськалия», рассчитывая на их рост и дивиденды.

Изменится роль государства в целом. Во всех развитых экономиках оно играет не более чем роль надзирателя и контролера — не говорит предприятиям, что производить, не определяет, какое из них будет жить, а какое — нет. Это все гораздо лучше решает рынок. Роль государства — контролировать выполнение законов, следить за присутствием на рынке честной конкуренции, наблюдать за соблюдением прав трудящихся.

Также пройдет реформа правового поля, в том числе той его части, которая касается экономики и деятельности предприятий. Эта реформа установит прозрачные и равные правила игры как для частных компаний, так и для государственных. Появится независимый суд, который пользуется доверием. Я говорю о суде, в котором вы сможете добиться соблюдения контракта — вне зависимости от того, заключен он с частной компанией или государственной. Статистика принятия судебных решений сегодня очевидно складывается не в пользу частных компаний, что прямо кричит о накопившихся проблемах.





Нас ждет реформа Нацбанка. Он должен стать по-настоящему независимой структурой. Президент, парламент и даже народ Беларуси не должны иметь влияния на эту структуру. В эффективных современных экономиках Нацбанк — это, можно сказать, пятая власть. В результате мы получим более стабильную и низкую инфляцию, большее доверие к национальной валюте. Собственно, это то, что происходило последние годы, пока в стране не случился политический кризис.

Все эти реформы, конечно, не произойдут за один день. На их проведение потребуются годы, никто не стремится делать резкие движения, которые могут привести к шоковым изменениям. В результате мы увидим, что Беларусь станет на путь нормального экономического роста, соответствующего уровню развитости нашей страны, нашего человеческого капитала.

В целом нет никаких причин считать, что мы чем-то хуже, чем другие европейские страны, а это значит, что если мы не будем специально предпринимать шаги к уничтожению экономики, а просто позволим ей свободно развиваться, то экономический рост будет как минимум такой же, как среднемировой. А на самом деле, так как в Беларуси высококвалифицированный труд стоит недорого, мы будем расти в среднем быстрее, чем по миру.

О каких цифрах идет речь? Сложно говорить про первые годы, но, думаю, речь идет о росте на 2% выше, чем в среднем по миру. Сейчас это около 5%. Я говорю не о росте доходов в национальной валюте, а о росте покупательской способности, то есть в следующем году вы сможете купить на свою зарплату на 5% больше, чем в предыдущем.

В заключение для «закрепления материала» давайте разберем самые нелепые, но активно продвигаемые страшилки об ужасах рыночных реформ.

Без дотаций предприятия не смогут функционировать

Действительно, некоторые предприятия не смогут функционировать без дотаций какое-то время. Поэтому нельзя убирать эти дотации, в стране есть средства на их поддержание, кроме того, мы можем рассчитывать на координированные действия в виде поддержки со стороны европейских стран и России, которые с большей охотой будут готовы выделять кредиты, видя, что они идут на реальные экономические реформы. Это может быть в том числе отсрочка платежей, реструктуризация госдолга, прямая грантовая помощь. С каждым предприятием будут разбираться индивидуально, изучая, как можно улучшить его деятельность, не нанеся вреда сотрудникам. Государство станет регулятором, следящим за тем, чтобы экономика эффективно работала.

Можно сказать, что от нового подхода, эффективность которого видна по опыту всех развитых стран, проиграют не предприятия, а отдельные люди, которые на самом деле не зарабатывают свой хлеб, а живут за счет дотаций, не принося пользы. Рынок очень быстро выявит этих неэффективных менеджеров, их придется уволить, заменив теми, кто будет справляться с поставленными задачами.

Предприятия закроются, людей ждут массовые увольнения

Некоторые предприятия в итоге реформ действительно закроются. Это произойдет не в первый день и даже не в первый год. Это будет постепенный, экономически обоснованный процесс, где на первом месте станет судьба сотрудников, которые лишатся работы. Надо понимать, что страшилки о потере работы связаны с навязанным мнением о том, что люди, трудящиеся на государственных предприятиях, никому не нужны, кроме государства. Исходя из этой логики, до половины населения страны совершенно бесполезны и неконкурентоспособны. Конечно же, это откровенная глупость.

В настоящей экономике работа на заводах — это не подачка гражданам со стороны государства. Люди — это не объекты экономики, а ценный ресурс, за который работодатели конкурируют. И если продукция предприятия не пользуется спросом, значит, настало время производить другой продукт или вовсе прекратить бессмысленное производство. Это ни в коем случае не значит, что условный 30-летний слесарь навсегда останется без работы. Роль государства заключается в том, чтобы помочь этому человеку найти альтернативное место применения его талантов, но уже на эффективном предприятии. В крайнем случае можно говорить о переобучении и трудоустройстве по новой специальности. Но опять же, на предприятии, где он будет приносить реальную пользу. От этого выигрывают все. Государство получает рабочую силу, генерирующую прибыль, а люди, в свою очередь, получают работу, за которую могут себя уважать, на которой могут развиваться и зарабатывать.

Наши предприятия раскупят «буржуи» и будут использовать в своих корыстных интересах

Здесь мы видим очевидную подмену понятий. Корыстные интересы — это и есть двигатель рыночной экономики. Если абстрагироваться от абсурдной идеи об опасности, которую представляют «капиталисты» извне, людей в принципе не должно волновать, какая национальность у владельца предприятия, какая география у инвестиции. В рыночной экономике главная цель собственника бизнеса — повышение производительности труда, получение прибыли, мотивация сотрудников конкурентными зарплатами. Будь это бизнесмен из Ирана, России, Германии или Китая, суть абсолютно не меняется. А государству важно лишь то, чтобы это предприятие, расширяясь, исправно платило все больше налогов и соблюдало интересы трудящихся.

Поэтому да, мы будем всеми силами привлекать инвестиции, и это прекрасно! Сегодня мы видим по уже работающим в Беларуси предприятиям с иностранным участием, что ничего криминального там не происходит, напротив, иностранные собственники часто привозят в страну не только капитал, но и лучшие практики управления предприятиями, ноу-хау и технологии.

Приватизация пройдет нечестно и позволит обогатиться олигархам, как в 90-е

Про нечестную приватизацию люди обычно говорят, вспоминая события в России. Действительно, там были совершены некоторые ошибки, и в глазах многих россиян приватизация в стране прошла несправедливо. Но с тех пор прошло уже 30 лет, это время все мировые экономисты не сидели в состоянии анабиоза и до мелочей изучили, что произошло. Мы четко понимаем, как поступить, чтобы не повторить этих ошибок. Требуется установить открытые, прозрачные и простые правила, по которым приватизация будет происходить. Это позволит продавать предприятия по их реальной цене, проверенным инвесторам и на условиях, которые выгодны государству. Приватизация в Беларуси будет проходить не столько ради денег, сколько ради борьбы за эффективность. Это совершенно иной, более грамотный и взвешенный подход — никто ничего не отдаст за бесценок тому, кто первый подбежал. Предприятие нельзя будет отдать «своему человеку», используя административный ресурс. Не нашелся покупатель — и не надо. Государство оставляет его себе и думает, что с ним делать дальше, например введя режим слепого управления.

Помимо этого, важным этапом станет частичная приватизация. Предприятие не продается с аукциона за один раз, но в рамках финансирования его текущей деятельности будут выставляться на торги небольшие пакеты акций, которые могут купить все желающие, в том числе — работники. Если мы посмотрим на ситуацию в США, то увидим, что у многих рабочих там есть акции своего предприятия, естественно, они еще больше заинтересованы в том, чтобы их завод или фабрика процветали.

Это лишь некоторые принципы, которые позволят значительно улучшить жизнь белорусов. У независимых отечественных экономистов и топовых международных экспертов есть четкое видение будущего белорусской экономики. Его мы изложили в открытом письме белорусскому обществу.

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