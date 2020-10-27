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Netflix снимет сериал по Assassin's Creed

27.10.2020 17:43 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Может, хотя бы у Netflix получится сделать годную игровую адаптацию? Потому как упрямая статистика говорит, что хороших фильмов и сериалов по играм куда меньше, чем плохих. Netflix сообщает о разработке сериала по Assassin's Creed.

Исполнительными продюсерами сериала выступят Джейсон Олтмэн и Даниэль Крейник. В принципе, это пока все, что известно про «Кредо ассасина» на ТВ. Поговаривают, что, помимо сериала, выпустят и анимационные проекты, но без какой-либо конкретики.

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Может, хотя бы у Netflix получится сделать годную игровую адаптацию? Потому как упрямая статистика говорит, что хороших фильмов и сериалов по играм куда меньше, чем...
 
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