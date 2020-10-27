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Netflix снимет сериал по Assassin's Creed
Источник материала: Onliner
Может, хотя бы у Netflix получится сделать годную игровую адаптацию? Потому как упрямая статистика говорит, что хороших фильмов и сериалов по играм куда меньше, чем плохих. Netflix сообщает о разработке сериала по Assassin's Creed.
Исполнительными продюсерами сериала выступят Джейсон Олтмэн и Даниэль Крейник. В принципе, это пока все, что известно про «Кредо ассасина» на ТВ. Поговаривают, что, помимо сериала, выпустят и анимационные проекты, но без какой-либо конкретики.
55" 3840x2160 (4K UHD), матрица IPS, частота матрицы 100 Гц, Smart TV (LG webOS), HDR, Wi-Fi
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Может, хотя бы у Netflix получится сделать годную игровую адаптацию? Потому как упрямая статистика говорит, что хороших фильмов и сериалов по играм куда меньше, чем...
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