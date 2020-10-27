AMD покупает Xilinx за $35 миллиардов

Источник материала: Onliner

Компания AMD согласилась заплатить $35 млрд за акции Xilinx. Таким образом AMD, хорошо известная как основной конкурент для Intel и NVIDIA, собирается войти в бизнес по производству чипов для рынка 5G-коммуникаций и автомобильной электроники, пишет The New York Times. А также нарастить давление на NVIDIA в секторе компонентов для центров обработки данных.

Глава AMD Лиза Сю заявила, что Xilinx позволит ее компании стать «лидером в области высокопроизводительных вычислений и предпочтительным партнером для крупнейших и наиболее важных технологических компаний в мире».

Xilinx была основана в 1984 году. Компания является крупнейшим производителем микросхем, которые можно переконфигурировать для решения множества специализированных задач. Выручка Xilinx серьезно пострадала на фоне запрета для американских компаний сотрудничать с китайской Huawei. Она в прошедшем квартале сократилась на 8%.