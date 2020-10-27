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AMD покупает Xilinx за $35 миллиардов
Источник материала: Onliner
Компания AMD согласилась заплатить $35 млрд за акции Xilinx. Таким образом AMD, хорошо известная как основной конкурент для Intel и NVIDIA, собирается войти в бизнес по производству чипов для рынка 5G-коммуникаций и автомобильной электроники, пишет The New York Times. А также нарастить давление на NVIDIA в секторе компонентов для центров обработки данных.
Глава AMD Лиза Сю заявила, что Xilinx позволит ее компании стать «лидером в области высокопроизводительных вычислений и предпочтительным партнером для крупнейших и наиболее важных технологических компаний в мире».
Xilinx была основана в 1984 году. Компания является крупнейшим производителем микросхем, которые можно переконфигурировать для решения множества специализированных задач. Выручка Xilinx серьезно пострадала на фоне запрета для американских компаний сотрудничать с китайской Huawei. Она в прошедшем квартале сократилась на 8%.
Matisse, AM4, 6 ядер, частота 4.2/3.6 ГГц, кэш 3 МБ + 32 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 65W
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Компания AMD согласилась заплатить $35 млрд за акции Xilinx. Таким образом AMD, хорошо известная как основной конкурент для Intel и NVIDIA, собирается войти в бизнес по...
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