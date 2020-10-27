ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

AMD покупает Xilinx за $35 миллиардов

27.10.2020 17:43 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Компания AMD согласилась заплатить $35 млрд за акции Xilinx. Таким образом AMD, хорошо известная как основной конкурент для Intel и NVIDIA, собирается войти в бизнес по производству чипов для рынка 5G-коммуникаций и автомобильной электроники, пишет The New York Times. А также нарастить давление на NVIDIA в секторе компонентов для центров обработки данных.

Глава AMD Лиза Сю заявила, что Xilinx позволит ее компании стать «лидером в области высокопроизводительных вычислений и предпочтительным партнером для крупнейших и наиболее важных технологических компаний в мире».

Xilinx была основана в 1984 году. Компания является крупнейшим производителем микросхем, которые можно переконфигурировать для решения множества специализированных задач. Выручка Xilinx серьезно пострадала на фоне запрета для американских компаний сотрудничать с китайской Huawei. Она в прошедшем квартале сократилась на 8%.

Процессор AMD Ryzen 5 3600
77 отзывов
Matisse, AM4, 6 ядер, частота 4.2/3.6 ГГц, кэш 3 МБ + 32 МБ, техпроцесс 7 нм, TDP 65W
545 р.
16 предложений
Процессоры AMD в Каталоге Onliner

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания AMD согласилась заплатить $35 млрд за акции Xilinx. Таким образом AMD, хорошо известная как основной конкурент для Intel и NVIDIA, собирается войти в бизнес по...
 
Новости дня
Новости разные
 
Власти стремятся превратить страну в казарму? В Гродно уволили двух режиссеров драмтеатра
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.10.2020
Mir24.TV Belarus
27.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика