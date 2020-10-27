ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Соучредителю kyky.org и The Village Belarus Александру Василевичу на месяц продлили срок содержания под стражей

27.10.2020 17:49 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Соучредителю интернет-изданий kyky.org и The Village Belarus, владельцу агентства Vondel/Hepta и «Галереи Ў» Александру Василевичу продлили срок содержания под стражей.

Соучредителю kyky.org и The Village Belarus Александру Василевичу на месяц продлили срок содержания под стражей

«Сегодня ему продлили содержание под стражей на месяц», — написала его супруга Надежда Зеленкова на своей странице в «Фейсбуке» 27 октября.

По ее словам, Александр «чувствует себя прекрасно, так по телевизору показывали». «И мы все здесь в лучшем состоянии, что бы с нами ни происходило. Ведь любовь сильнее ненависти и в тысячи раз сильнее страха», — подчеркнула Зеленкова.

В конце июля Василевича арестовывали на 14 суток после того, как он пришел в здание КГБ с ходатайством по изменению меры пресечения экс-банкиру и экс-претенденту в президенты Виктору Бабарико.

Бизнесмен вновь был задержан 27 августа после того, как в офисе агентства Vondel/Hepta департамент финансовых расследований Комитета госконтроля провел обыск. Причину обыска сотрудникам тогда не объяснили и взяли с них подписку о неразглашении.

В офисе диджитал-агентства Red Graphic, которым владеет Зеленкова, тоже был проведен обыск сотрудниками ДФР. Обыск также был проведен дома у директора журнала KYKY Саши Романовой.

Вечером того же дня Зеленкова сообщила, что находится дома, а ее супруг официально задержан. «У меня подписка о неразглашении, поэтому звонить мне бессмысленно, я ничего не могу вам сказать», — написала она.

В чем обвиняется бизнесмен, до сих пор сообщается. Василевич был признан политзаключенным.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Соучредителю интернет-изданий kyky.org и The Village Belarus, владельцу агентства Vondel/Hepta и «Галереи Ў» Александру Василевичу продлили срок содержания под стражей.
 
Новости дня
Новости разные
 
Чья бы корова мычала: Шойгу обвинил Запад в попытке смены власти в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.10.2020
Mir24.TV Belarus
27.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика