Соучредителю kyky.org и The Village Belarus Александру Василевичу на месяц продлили срок содержания под стражей

Соучредителю интернет-изданий kyky.org и The Village Belarus, владельцу агентства Vondel/Hepta и «Галереи Ў» Александру Василевичу продлили срок содержания под стражей.





«Сегодня ему продлили содержание под стражей на месяц», — написала его супруга Надежда Зеленкова на своей странице в «Фейсбуке» 27 октября.

По ее словам, Александр «чувствует себя прекрасно, так по телевизору показывали». «И мы все здесь в лучшем состоянии, что бы с нами ни происходило. Ведь любовь сильнее ненависти и в тысячи раз сильнее страха», — подчеркнула Зеленкова.

В конце июля Василевича арестовывали на 14 суток после того, как он пришел в здание КГБ с ходатайством по изменению меры пресечения экс-банкиру и экс-претенденту в президенты Виктору Бабарико.

Бизнесмен вновь был задержан 27 августа после того, как в офисе агентства Vondel/Hepta департамент финансовых расследований Комитета госконтроля провел обыск. Причину обыска сотрудникам тогда не объяснили и взяли с них подписку о неразглашении.

В офисе диджитал-агентства Red Graphic, которым владеет Зеленкова, тоже был проведен обыск сотрудниками ДФР. Обыск также был проведен дома у директора журнала KYKY Саши Романовой.

Вечером того же дня Зеленкова сообщила, что находится дома, а ее супруг официально задержан. «У меня подписка о неразглашении, поэтому звонить мне бессмысленно, я ничего не могу вам сказать», — написала она.

В чем обвиняется бизнесмен, до сих пор сообщается. Василевич был признан политзаключенным.