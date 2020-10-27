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«Очень сильный удар»: ябатька напал на героиню «обложки для Vogue»

27.10.2020 18:01 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Александра Воробьева — героиня стильного фото с сентябрьского «Блестящего марша» — подверглась нападению «ябатьки». Подробности она рассказала «Нашей Ниве».

По словам девушки, вечером понедельника, 26 октября, она стояла возле площади Якуба Коласа, где образовалась цепь солидарности. Одной рукой Александра держала телефон и отвечала на звонок, другой — показывала знак «виктори». Внезапно на нее с кулаками налетел пожилой мужчина и с криками «Что вы здесь стоите? Что вам дома не сидится? Достали!» ударил Воробьеву.

«Это было не настолько больно, насколько внезапно и страшно, — продолжает Александра. — Люди рядом начали заступаться. Мужчина тогда схватил одну женщину за руку, она вырвалась, потом — другую. После этого он исчез. <...> Милиции рядом не было. ОМОН, разогнав остаток студентов, уехал за пять минут до этого».

Девушка решила не обращаться в милицию. Хотя, по ее воспоминаниям, «ябатька» целился ей прямо в лицо, но попал в шею: «Синяка не осталось, только покраснение, но удар был очень сильный».

Обложка: TUT.by.

 
 
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Александра Воробьева — героиня стильного фото с сентябрьского «Блестящего марша» — подверглась нападению «ябатьки». Подробности она рассказала «Нашей Ниве». ...
 
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