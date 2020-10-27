в коробках с новыми флагманами Samsung не окажется наушников и зарядки

Источник материала: Tut.by

Следующие топовые смартфоны Samsung серии Galaxy S могут поставляться без проводных наушников и адаптера питания. Об этом заявили в издании SamMobile со ссылкой на источники в Корее.



Фото: OnLeaks

На такой же шаг недавно пошла Apple, добавив в коробки с iPhone 12 и iPhone 12 Pro только кабель с USB-C на Lightning. Такое решение в компании мотивировали заботой об экологии планеты. По мнению Apple, подход призван способствовать в потреблении меньшего количества сырья на каждый смартфон. Это поможет уменьшению негативного влияния на экологическую обстановку.

Впрочем, в этом объяснении не учитывается важный факт. У большинства пользователей на руках остается только адаптеры питания, для которых подходит провод с USB-A, а не новым USB-C. Таким образом, многим зарядное устройство так или иначе придется докупать отдельно. Также отметим, что официальных комментариев Samsung о планах на переход к такой модели пока не поступало.

Напомним: по последней информации, презентация трех Galaxy S21 (или Galaxy S30) состоится в январе будущего года, а продажи стартуют уже в феврале. Дизайн двух готовящихся флагманов недавно на качественных рендерах показал один из известных инсайдеров.

Ниже — цены других популярных смартфонов Samsung: