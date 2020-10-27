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«Ехал на работу, когда из арки выскочили силовики». Подробности жесткого задержания велосипедиста возле филармонии

27.10.2020 18:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Силовики продолжают жестко задерживать велосипедистов. Одна из таких историй случилась вечером в понедельник 26 октября, ее снял на видео наш читатель. События происходят как раз в момент, когда силовики «зачищали» площадь Якуба Коласа. Сегодня с AUTO.TUT.BY связался сам велосипедист и рассказал о произошедшем.

Открыть/скачать оригинал видео (5.73 МБ)

— Я ехал через площадь Якуба Коласа на велосипеде из одного офиса в другой — на улицу Красную. На перекрестке возле магазина «Электросила» я задержался на светофоре. Красный сигнал там горел долго, люди вокруг стояли и ждали, — начинает рассказ Сергей (имя изменено. — Прим. ред.)

В этот момент парень увидел, что мимо проехало несколько автобусов с силовиками. Они остановились возле филармонии и начали выбегать на улицу. Тогда он решил проехать немного вперед, по направлению к площади Победы, но потом все-таки вернулся обратно к площади Якуба Коласа, чтобы проехать на улицу Красную хотя бы через подземный переход. Но ситуация была напряженная, и Сергей остановился подумать, куда двигаться дальше.

— Я как-то не заметил, как из арки выскочили силовики, положили меня на землю. После задержания меня и еще несколько человек отвели в микроавтобус и отвезли в какое-то здание с колоннами. Честно говоря, не рассмотрел и не понял, где это. Там нас обыскали, вытряхнули все из рюкзаков.

После этого задержанных пересадили в автозак. По словам Сергея, проездили они еще минут 30−40 и в конце концов приехали в Октябрьское РОВД.

— Там снова опросы, обыск. В Октябрьском РОВД милиционеры обращались и общались с нами очень корректно. Не было с их стороны агрессии. В РОВД я почувствовал себя не очень хорошо, у меня была небольшая травма головы. В итоге кого-то из задержанных отправили в Жодино, кого-то отвезли на Окрестина. Там меня не приняли из-за состояния здоровья.


Через некоторое время Сергея отпустили под обязательство явиться на суд по статье 23.34. В больнице его обследовали, сделали все, что надо, и отправили домой.

Оставленный на месте задержания велосипед не пропал: его забрали знакомые Сергея. Но в милиции остались два мобильных телефона и часы Сергея.

— Сейчас я чувствую себя хорошо, выполняю рекомендации врачей и планирую выходить на работу. Суд должен быть 3 ноября.

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Силовики продолжают жестко задерживать велосипедистов. 26 октября минчанин ехал на велосипеде из одного офиса в другой, когда его задержали и отправили в РОВД....
 
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