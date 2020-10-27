В Чижовке водитель BMW избил парня с БЧБ-флагом

Источник материала: Tut.by

В столичной Чижовке водитель избил парня с бело-красно-белым флагом, сообщает « Наша Нива ».

Видео: t.me/nashaniva

Инцидент произошел 25 октября на улице Уборевича. Как видно на записи, водитель BMW свалил парня с ног и несколько раз ударил его руками и ногами.

Остановили избиение проезжавшие мимо автомобилисты. В итоге водитель BMW сел в автомобиль и уехал.