ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Чижовке водитель BMW избил парня с БЧБ-флагом

27.10.2020 18:17 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В столичной Чижовке водитель избил парня с бело-красно-белым флагом, сообщает «Наша Нива».

Видео: t.me/nashaniva

Инцидент произошел 25 октября на улице Уборевича. Как видно на записи, водитель BMW свалил парня с ног и несколько раз ударил его руками и ногами.

Остановили избиение проезжавшие мимо автомобилисты. В итоге водитель BMW сел в автомобиль и уехал.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инцидент произошел 25 октября на улице Уборевича.
 
Новости дня
Новости разные
 
Врач называет десять заметных симптомов, которые могут указывать на болезни сердца
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.10.2020
Mir24.TV Belarus
27.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика