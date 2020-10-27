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В Чижовке водитель BMW избил парня с БЧБ-флагом
Источник материала: Tut.by
В столичной Чижовке водитель избил парня с бело-красно-белым флагом, сообщает «
Видео:
Инцидент произошел 25 октября на улице Уборевича. Как видно на записи, водитель BMW свалил парня с ног и несколько раз ударил его руками и ногами.
Остановили избиение проезжавшие мимо автомобилисты. В итоге водитель BMW сел в автомобиль и уехал.
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Инцидент произошел 25 октября на улице Уборевича.
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