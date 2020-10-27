Хабиб впервые возглавил общий рейтинг UFC

Источник материала: Tut.by

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал фото с обновленным рейтингом pound-for-pound (вне зависимости от весовой категории), передает sports.ru.

Хабиб занял первую строчку, обогнав экс-чемпиона полутяжелого дивизиона Джона Джонса.

«Это была работа всей моей жизни, я ничего не получил легко, и ничего мне не далось просто так. Упорный труд, надежда на Аллаха и терпение – вот три качества которые мне помогли прийти к успеху. И, конечно же, постоянный контроль и советы отца, который вложил в меня очень много времени и труда», – написал Хабиб.

Напомним, 24 октября Нурмагомедов выиграл в главном бою UFC 254 у американца Джастина Гэйджи удушающим приемом треугольником во втором раунде.

Для Хабиба эта победа стала 29-й в 29 боях в ММА. Он в третий раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе, а сразу после боя объявил о завершении карьеры.

Также на этой неделе стало известно, сколько дагестанский боец заработал за свой бой .