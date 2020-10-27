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Хабиб впервые возглавил общий рейтинг UFC
Источник материала: Tut.by
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал фото с обновленным рейтингом pound-for-pound (вне зависимости от весовой категории),
Хабиб занял первую строчку, обогнав экс-чемпиона полутяжелого дивизиона Джона Джонса.
«Это была работа всей моей жизни, я ничего не получил легко, и ничего мне не далось просто так. Упорный труд, надежда на Аллаха и терпение – вот три качества которые мне помогли прийти к успеху. И, конечно же, постоянный контроль и советы отца, который вложил в меня очень много времени и труда», – написал Хабиб.
Напомним, 24 октября Нурмагомедов выиграл в главном бою UFC 254 у американца Джастина Гэйджи удушающим приемом треугольником во втором раунде.
Для Хабиба эта победа стала 29-й в 29 боях в ММА. Он в третий раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе, а сразу после боя
Также на этой неделе стало известно, сколько дагестанский боец
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