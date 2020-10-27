Врач называет десять заметных симптомов, которые могут указывать на болезни сердца

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Сердечно-сосудистые заболевания — основная причина смертности во всем мире. Точно определить индивидуальный риск того, что у человека может возникнуть, например, артериальная гипертензия или ишемическая болезнь сердца, очень непросто. Но есть небольшие подсказки, которые могут помочь распознать заболевания сердца, сосудов и вовремя обратиться за помощью, рассказывает врач- кардиолог первой категории медицинского центра «Кравира» Ирина Автономова.



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Врач называет симптомы, которые могут указывать на проблемы с сердцем, и отмечает: при обнаружении одного из них не нужно впадать в панику — необходимо обратиться к специалисту и пройти обследование.

Липоидная дуга на роговице

Это серый или беловатый круг по краю роговицы, который по-другому называют сенильной аркой. Как правило, это возрастной показатель, который встречается у 60% людей в возрасте 50−69 лет, а после 80 лет такая дуга есть практически у всех. Липоидная дуга может возникать из-за отложения липидов, что в свою очередь может говорить о высоком уровне холестерина. Получается, при одном взгляде человеку в глаза можно рассмотреть признаки атеросклероза.

Жировые пятна на коже

Это могут быть как жировые бляшки в уголках глаз (ксантелазмы), так и жировые пятна (ксантомы) на ягодицах, локтях, коленях. Ксантелазмы чаще всего можно обнаружить на верхнем веке или во внутренних уголках глаз. Их появление связывают с высокой вероятностью атеросклероза и артериальной гипертензии, инсульта и заболеваний коронарных артерий, инсулинорезистентностью и сахарным диабетом.

Жировые бляшки на других частях тела сами по себе безвредны, однако они могут говорить об избытке холестерина в организме, а это уже может быть симптомом поражения артерий.

Морщины на лбу

Европейское общество кардиологов заметило, что глубокие поперечные морщины могут указывать на болезнь сосудов и сердца. На этот симптом необходимо обращать внимание, если у вас гораздо больше морщин (именно горизонтальных), чем у ваших ровесников.

Складка на мочке уха

Глубокая продольная морщина на мочке (симптом Франка) — один из возможных признаков ишемической болезни сердца. В некоторых исследованиях почти половина пациентов с острым инфарктом миокарда имела такую складку на ухе. Однако по поводу этого симптома мнения ученых разошлись, поэтому врачи рекомендуют обращать внимание на этот показатель и смотреть на другие параметры.



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Объем талии

Талия больше 80 см у женщин и 94 см у мужчин в полтора раза увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Важно замерять непосредственно объем талии, так как это составляющая метаболического синдрома, который используют для обозначения таких проблем, как диабет, ожирение и гипертония.

Зевота во время занятий спортом

Во время физической активности тело обычно потеет, таким образом оно охлаждается из-за испарения влаги с поверхности кожи. Однако у тела есть и другие способы саморегуляции (охлаждения) — это зевота, которая помогает насытить организм кислородом и снизить температуру: если естественные механизмы не справляются, то человек начинает зевать. Причин ее появления множество, но одна из них — это потенциальное заболевание сердечно-сосудистой системы.

Облысение

Выпадение волос на макушке и висках может указывать на проблемы с сердечно-сосудистой системой у мужчин. На эту тему проведено более 800 исследований. У группы мужчин с выпадением волос чаще обнаруживали повышенное давление и повышенный холестерин, также облысение может быть спровоцировано повышенной чувствительностью к тестостерону и к развитию диабета. Все это в комплексе может обернуться и проблемами с сердцем.



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Заболевания полости рта

Состояние ваших десен и зубов также может предсказать ситуацию с сердечно-сосудистым здоровьем. Инфекционные заболевания полости рта, неприятный запах, воспаление десен и прочие проблемы повышают риск развития воспалительных изменений в сердце (в частности, на клапанах и в миокарде).

Состояние ногтей

Ногти, которые стали округляться и утолщаться (пальцы Гиппократа), могут указывать на проблемы с сосудами.

Синие губы

Цвет губ — еще один показатель, на который следует обратить внимание. Конечно, если человек замерз — губы могут посинеть. Но иногда они синеют не только из-за температуры воздуха. Например, это может происходить из-за затрудненного кровоснабжения и временного недостатка кислорода, а это уже указывает на проблемы с кровотоком.