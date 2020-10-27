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В Беларуси снова рельсовая война

27.10.2020 18:25 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

В Беларуси только за прошедшие сутки были выявлены более 20 фактов наложения металлической проволоки на рельсы. При этом, с начала года всего выявлено 57 фактов наложения посторонних предметов на рельсы.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Беларуси.

«Из-за ложного сигнала светофора на перегоне между станциями Асеевка и Колядичи произошла задержка движения трех электричек и одного поезда (от 7 до 22 минут). Вечером 26 октября в Могилеве на перегоне Могилев-2 – Могилев-3 машинист маневренного поезда обнаружил на рельсах металлическую проволоку длиной 2,5 метра. А днем 27 октября на перегоне Бобруйск-Мирадино зафиксировано шесть подобных фактов», - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что во всех случаях на месте происшествия работали следователи, эксперты, милиционеры и железнодорожники.

МВД напоминает, что умышленное блокирование транспортных коммуникаций путем создания препятствий, установки постов или иным способом влечет штраф от 6 до 10 базовых величин.

Подкладывание на железнодорожные пути предметов, которые могут вызвать нарушение движения транспорта, влечет штраф от 2 до 10 базовых величин.

Умышленное блокирование транспортных коммуникаций, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере, либо повлекшее по неосторожности смерть человека либо причинение тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения, влечет наказание вплоть до лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.

 
Теги: Могилев
 
 
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В Беларуси только за прошедшие сутки были выявлены более 20 фактов наложения металлической проволоки на рельсы. При этом, с начала года всего выявлено 57 фактов...
 
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