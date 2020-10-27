Политолог Павел Усов считает, что в стране настал момент истины. Причем как для режима, так и для общества.





"Лукашенко сделал свой ход в попытке перехватить инициативу и начать наступление. Ожидаемый ход, в свойственной ему манере: давить всех, уволить всех, посадить всех. Такая политика будет лишь способствовать углублению кризиса и росту напряженности в обществе. Но по-другому он не умеет.

Власть считает, что общенациональная забастовка провалилась. Лукашенко своими бравыми указами хочет продемонстрировать, что их много и система может начать расправу над "меньшинством". Это напоминает попытку организовать мегамитинг "ябатек" в Минске





И это момент истины для людей системы. Террор должен быть массовым и показательным, но провал политики террора еще раз продемонстрирует кризис внутри системы и ускорит ее распад.

В свою очередь слова Лукашенко и действия властей могут подтолкнуть общество на дальнейшую борьбу, на забастовки и усиление гражданской солидарности, придать Протесту новый импульс.









Солидарность же должна проявляться не в поддержке уволенных работников или исключенных студентов (это разумеется само собой), но прежде всего в недопущении того, чтобы кого-то уволили или исключили. Это момент истины для каждого коллектива и для каждого человека.

Активное сопротивление. Студенты, рабочие, преподаватели, врачи должны стеной встать друг за друга. Каждая попытка увольнения это причина для протеста, забастовки коллектива, всего предприятия, всего университета. Система начнет проигрывать только тогда, когда общество (отдельные социальные группы) смогут защитить своих представителей (членов).