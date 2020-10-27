Власти стремятся превратить страну в казарму? В Гродно уволили двух режиссеров драмтеатра

Главный режиссер Гродненского областного драматического театра Геннадий Мушперт и режиссер-постановщик, заслуженный артист Сергея Куриленко уволены сегодня по статье Трудового кодекса "за отказ от выполнения должностных обязанностей". Ранее 26 октября режиссеры присоединились к национальной забастовке - «до того момента, пока требования народа — прекращение насилия, а также проведение честных выборов — не будут выполнены».





Они написали открытое письмо и поставили в известность руководство. Директор предложил двум режиссерам написать заявление об увольнении по собственному желанию, но они отказались. Поэтому сегодня их уволили по статье.





Как теперь будет существовать театр, когда главные режиссеры в Беларуси на дороге не валяются? Получить комментарий у директора театра Игоря Гедича нам не удалось.





Режиссеры пришли в театр собрать вещи, их коллеги из драматического театра и театра кукол, а также неравнодушные гродненцы пришли их поддержать.





Геннадий Мушперт проработал в гродненском драмтеатре 26 лет, до этого 48 лет работал в девяти театрах СССР.













— Театр — это наше главное дело жизни, в отличии от директора, для которого это только карьерная ступенька. Я ничем не занимался в своей жизни, кроме театра, начиная с 16 лет.

Почему мы присоединились к забастовке? Потому что хотим быть вместе с народом. Я начал свою работу в Гродненском театре вместе с тем, как господин Лукашенко пришел к власти. И теперь я очень надеюсь, что я ушел с должности — и он тоже уйдет. Думали не один день. То, что произошло в воскресенье в Минске , сделало мою работу в театре невозможной. При таком положении работать невозможно, тем более, репетировать легкую комедию. Я чувствую свою ответственность перед театром — и поэтому присоединяюсь к забастовке. Если требования народной забастовки будут выполнены, мы вернемся в театр, — пояснил Геннадий Мушперт журналистам.





Сергей Куриленко отдал театру 40 лет жизни. По его словам, они готовы вернуться в театр, когда народные требования будут выполнены.





— Никаких планов нет. Долго думал. Это не такое простое решение. Но я решил, что надо так, — сказал Сергей Куриленко.









Сергей Куриленко с женой возле драмтеатра. Фото БП





Гродненские актеры рассказали, что на спектакли, которые должны были пройти в театре в минувшее воскресенье, были выкуплены все билеты. Однако все постановки были отменены. Как и репетиции. Официальная причина — эпидемиологическая ситуация в городе. После скандала в драмтеатре в сентябре спектакли также отменяли по этой причине, но в начале октября театр возобновил работу.



Напомним, заслуженный артист Беларуси Сергей Куриленко вместе с супругой был задержан во время мирной акции в городе 20 сентября. Узнав про задержание коллег, участвовавшие в постановке вечером того же дня актеры прервали выступление, объяснив это солидарностью с задержанными коллегами. Позже с коллективом театра проводили беседы директор Игорь Гедич и губернатор Владимир Караник.



