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Власти стремятся превратить страну в казарму? В Гродно уволили двух режиссеров драмтеатра

27.10.2020 18:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ранее они объявили забастовку, так как не понимают, как можно играть комедии, когда на улицах бьют людей.

Власти стремятся превратить страну в казарму? В Гродно уволили двух режиссеров драмтеатра
Главный режиссер Гродненского областного драматического театра Геннадий Мушперт и режиссер-постановщик, заслуженный артист Сергея Куриленко уволены сегодня по статье Трудового кодекса "за отказ от выполнения должностных обязанностей". Ранее 26 октября режиссеры присоединились к национальной забастовке - «до того момента, пока требования народа — прекращение насилия, а также проведение честных выборов — не будут выполнены».

Они написали открытое письмо и поставили в известность руководство. Директор предложил двум режиссерам написать заявление об увольнении по собственному желанию, но они отказались. Поэтому сегодня их уволили по статье.

Как теперь будет существовать театр, когда главные режиссеры в Беларуси на дороге не валяются? Получить комментарий у директора театра Игоря Гедича нам не удалось. 

Режиссеры пришли в театр собрать вещи, их коллеги из драматического театра и театра кукол, а также неравнодушные гродненцы пришли их поддержать.

Геннадий Мушперт проработал в гродненском драмтеатре 26 лет, до этого 48 лет работал в девяти театрах СССР. 



— Театр — это наше главное дело жизни, в отличии от директора, для которого это только карьерная ступенька. Я ничем не занимался в своей жизни, кроме театра, начиная с 16 лет. 
Почему мы присоединились к забастовке? Потому что хотим быть вместе с народом. Я начал свою работу в Гродненском театре вместе с тем, как господин Лукашенко пришел к власти. И теперь я очень надеюсь, что я ушел с должности — и он тоже уйдет. Думали не один день. То, что произошло в воскресенье в Минске, сделало мою работу в театре невозможной. При таком положении работать невозможно, тем более, репетировать легкую комедию. Я чувствую свою ответственность перед театром — и поэтому присоединяюсь к забастовке. Если требования народной забастовки будут выполнены, мы вернемся в театр, — пояснил Геннадий Мушперт журналистам.

Сергей Куриленко отдал театру 40 лет жизни. По его словам, они готовы вернуться в театр, когда народные требования будут выполнены.

 — Никаких планов нет. Долго думал. Это не такое простое решение. Но я решил, что надо так, — сказал Сергей Куриленко. 


Сергей Куриленко с женой возле драмтеатра. Фото БП

Гродненские актеры рассказали, что на спектакли, которые должны были пройти в театре в минувшее воскресенье, были выкуплены все билеты. Однако все постановки были отменены. Как и репетиции. Официальная причина — эпидемиологическая ситуация в городе. После скандала в драмтеатре в сентябре спектакли также отменяли по этой причине, но в начале октября театр возобновил работу.

Напомним, заслуженный артист Беларуси Сергей Куриленко вместе с супругой был задержан во время мирной акции в городе 20 сентября. Узнав про задержание коллег, участвовавшие в постановке вечером того же дня актеры прервали выступление, объяснив это солидарностью с задержанными коллегами. Позже с коллективом театра проводили беседы директор Игорь Гедич и губернатор Владимир Караник.

26 сентября в гродненском дворике на Кирова, 3 состоялась творческая встреча актеров драматического театра с горожанами. Актеры показали отрывки из спектакля «451 по Фаренгейту», который, как и другие постановки театра, были отменены. На встречу пришло около 400 гродненцев, которых "охраняли" автозак и несколько тонированных милицейских бусика с силовиками.
 
Теги: Минск
 
 
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Ранее они объявили забастовку, так как не понимают, как можно играть комедии, когда на улицах бьют людей.
 
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