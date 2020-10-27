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В Минске обсудили подготовку к заседанию Совета глав правительств стран СНГ
27.10.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Встреча пройдет, как и запланировано, 6 ноября в Узбекистане. Основное внимание уделят решению социально-экономических вопросов в пандемию. Премьеры стран Содружества обсудят и выполнение стратегии экономического развития государств. Эта программа рассчитана до 2030 года. В Исполкоме СНГ подчеркивают: формат конференцсвязи не отразится на повестке форума.
Также постпреды СНГ обсудили вопросы подготовки Международной книжной ярмарки, которая пройдет в следующем году в Минске, и праздничные мероприятия к 30-летию Содружества Независимых Государств.
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Основное внимание на предстоящем заседании уделят решению социально-экономических вопросов в пандемию.
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