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В Минске обсудили подготовку к заседанию Совета глав правительств стран СНГ

27.10.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Совет глав правительств стран Содружества пройдет в формате конференцсвязи. Подготовку к заседанию обсудили сегодня в Минске постпреды СНГ.

Встреча пройдет, как и запланировано, 6 ноября в Узбекистане. Основное внимание уделят решению социально-экономических вопросов в пандемию. Премьеры стран Содружества обсудят и выполнение стратегии экономического развития государств. Эта программа рассчитана до 2030 года. В Исполкоме СНГ подчеркивают: формат конференцсвязи не отразится на повестке форума.

«Мы уже наработали какой-то опыт. Видимо, жизнь диктует свои правила. Мы не стоим на месте. В любом случае, мы ищем варианты решения тех или иных вопросов. И видеоконференцсвязь – это наиболее удобная и удачная форма решения всех этих вопросов», – сказал посол Узбекистана в Беларуси Насирджан Юсупов.

Также постпреды СНГ обсудили вопросы подготовки Международной книжной ярмарки, которая пройдет в следующем году в Минске, и праздничные мероприятия к 30-летию Содружества Независимых Государств.



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Теги: Минск
 
 
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Основное внимание на предстоящем заседании уделят решению социально-экономических вопросов в пандемию.
 
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