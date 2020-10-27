Головченко: Остановка заводов может привести к техногенной катастрофе

Остановка процессов на крупнейших промышленных предприятиях может привести к катастрофе, заявил журналистам 27 октября премьер-министр Роман Головченко, передает пресс-служба правительства.





По мнению Головченко, призывы к забастовкам — это не что иное, как прямые призывы к нанесению вреда своей стране и людям.

«И вчера, и сегодня обстановка в трудовых коллективах спокойная, рабочая. Тот план, который широко анонсировался (призывы к общенациональной забастовке), он, естественно, не состоялся. Он и не мог состояться. Люди настроены на то, чтобы работать, зарабатывать, реализовывать свои планы, которые они имеют. Настроены на то, чтобы семьи получали доход», — заявил глава правительства.

Призывы к забастовкам, по его словам, — «это не что иное, как расчистка места для наших конкурентов». «Любая остановка производства на руку нашим конкурентам. Остановив, допустим, производство нефтепродуктов (это спотовые сделки), теряем конкретные деньги, весь персонал предприятия теряет выплаты и доплаты за результаты своего труда. Потом вернуться на этот рынок будет гораздо дороже», — сказал Головченко.

По его словам, на предприятиях представители протестного движения пытаются нагнетать обстановку, однако внеплановая остановка производственных процессов может привести к опасным последствиям для жизни и здоровья людей.

В качестве примера он привел «Гродно Азот». «Раздувалась такая тема, что сейчас "Гродно Азот" остановят, еще что-то… Я хочу сказать и для жителей Гродненского региона, и для всей страны: это опасное производство, любое вмешательство в технологический процесс, в том числе его внеплановая остановка, это угроза техногенной катастрофы. Будь то "Гродно Азот", "Могилевхимволокно"… У нас достаточно таких производств», — подчеркнул Головченко.

В связи с этим он выразил недоумение призывами остановить производства на промышленных предприятиях. «К чему вы призываете? Хотите, чтобы областной город накрыла катастрофа, которая может случиться из-за шальных мыслей в особо рьяных головах? Конечно, если такого рода вещи будут происходить на предприятиях, которые связаны с опасным производством, с угрозой для безопасности, экологии, то они будут жестко пресекаться в соответствии с законом», — подчеркнул Головченко.

Он также обратил внимание на ситуацию, которая складывается на железной дороге, и назвал происходящее там диверсиями. «А как еще расценить то, когда принудительным образом приводят автоматику, которая управляет движением железнодорожных составов, в нерабочее состояние? Что это, как не угроза жизни людей? Что, нам объявляют рельсовую войну? Соответственно, государство будет резко на это реагировать — так, как положено по закону», — заявил Головченко.