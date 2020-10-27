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Суд в Гомеле наказал арестами на 10—15 суток троих сотрудников МТС за акцию солидарности

27.10.2020 18:33 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

27 октября суд Центрального района Гомеля рассмотрел административные протоколы, которые милиция составила в отношении сотрудников компании «Мобильные ТелеСистемы».

Суд в Гомеле наказал арестами на 10—15 суток троих сотрудников МТС за акцию солидарности

26 октября пять сотрудников МТС в обеденный перерыв вышли в Гомеле к своему офису с листами А4 в бело-красно-белом цвете. Через восемь минут их задержала милиция. Ночь задержанные провели в ИВС. Утром двух молодых женщин отпустили, составив протоколы, а троих мужчин — судили.

Ведущего специалиста компании Вадима Дынковича и начальника технического отдела Александра Власова суд признал виновными в участии в несанкционированной акции и наказал арестом на 15 суток каждого. 10 суток получил сотрудник МТС Юрий Сынков.

Дынкович пояснял на суде, что не считал свои действия пикетом, так как вышел на крыльцо офиса с целью поддержки минских коллег, которые выходили на акцию солидарности в столице 26 октября. Он просил не наказывать его арестом, так как «будет более полезно» для него и общества в целом, если он уплатит штраф. Тем не менее судья Сергей Казачок принял решение об аресте.

Также 27 октября в Новобелицком суде прошло рассмотрение административного протокола в отношении врача-фтизиатра Гомельской туберкулезной больницы Николая Козича. За то, что стоял возле больницы с плакатом «Жыве Беларусь!», он наказан арестом на 15 суток.

Стоит отметить, что сотрудники минского офиса МТС два дня подряд выходят на акцию солидарности.

Компания МТС в своих аккаунтах в соцсетях накануне написала: «Взгляды и убеждения — это личное дело каждого нашего сотрудника».

 
Теги: Гомель
 
 
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27 октября суд Центрального района Гомеля рассмотрел административные протоколы, которые милиция составила в отношении сотрудников компании «Мобильные...
 
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