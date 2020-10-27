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Проволока на рельсах: милиция ищет злоумышленников – видео
27.10.2020 18:47 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Проблему "террористических угроз" поднял во вторник президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по вопросам подготовки шестого Всебелорусского народного собрания. Действия неизвестных на путях он назвал
© Sputnik / Виктор Толочко
"С начала года в Беларуси зафиксировано 57 фактов наложения посторонних предметов на рельсы. При этом 40% случаев (использование металлической проволоки) выявлено за прошедшие сутки", – сообщили Sputnik во вторник в МВД, отметив, что злоумышленники продолжают пытаться блокировать движение транспорта, в том числе железнодорожного.
В МВД привели примеры таких противоправных деяний. Из-за ложного сигнала светофора на перегоне между станциями Асеевка и Колядичи произошла задержка движения трех электричек и одного поезда.
Кроме того, вечером 26 октября в Могилеве машинист маневренного поезда обнаружил на рельсах металлическую проволоку длиной 2,5 метра, а днем 27 октября на перегоне Бобруйск–Мирадино зафиксировано шесть подобных фактов.
"Во всех таких случаях на месте происшествия работали следователи, эксперты, милиционеры и железнодорожники. Сейчас правоохранители устанавливают причастных к правонарушениям лиц", – сказали в ведомстве.
Там предупредили, что умышленное блокирование транспортных коммуникаций, повлекшее гибель людей, влечет наказание вплоть до лишения свободы на срок от трех до десяти лет.
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Более 20 фактов наложения металлической проволоки на рельсы зафиксировано за сутки в Беларуси, милиция и следователи ведут поиск причастных к данным фактам....
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