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Уж перепугал жителей дома в Гомеле – вызывали МЧС
27.10.2020 18:47 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 окт – Sputnik. Жители одного из многоквартирных домов в Гомеле вызвали сотрудников МЧС после того, как обнаружили на балконе змею, сообщили в областном управлении ведомства.
Необычный случай произошел в доме, находящемся на улице Косарева: информация о найденном пресмыкающемся поступила на линию 101.
© Photo : МЧС Беларуси
Обнаруженный в доме уж
"К месту происшествия выехал работник сектора организации и функционирования ГСЧС и ГО, который установил, что на лестничной клетке находится уж", – сказали в управлении.
Там также отметили, что ужа поймали и отвезли в близлежащий лес.
В МЧС напомнили гражданам, что в подобных случаях следует проявлять осторожность и соблюдать несколько простых правила: не нужно пытаться самим поймать змею, следует покинуть дом и проинформировать о произошедшем спасателей.
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Ужа, который забрался в многоквартирный до, местные спасатели поймали и отвезли в близлежащий лес, чтобы отпустить на свободу.
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