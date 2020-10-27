Уж перепугал жителей дома в Гомеле – вызывали МЧС

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 окт – Sputnik. Жители одного из многоквартирных домов в Гомеле вызвали сотрудников МЧС после того, как обнаружили на балконе змею, сообщили в областном управлении ведомства.

Необычный случай произошел в доме, находящемся на улице Косарева: информация о найденном пресмыкающемся поступила на линию 101.

© Photo : МЧС Беларуси Обнаруженный в доме уж

"К месту происшествия выехал работник сектора организации и функционирования ГСЧС и ГО, который установил, что на лестничной клетке находится уж", – сказали в управлении.

Там также отметили, что ужа поймали и отвезли в близлежащий лес.

В МЧС напомнили гражданам, что в подобных случаях следует проявлять осторожность и соблюдать несколько простых правила: не нужно пытаться самим поймать змею, следует покинуть дом и проинформировать о произошедшем спасателей.