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Освобождённый после встречи с Лукашенко в СИЗО КГБ политзек покинул Беларусь
Источник материала: KYKY>
Политтехнолог Виталий Шкляров покинул Беларусь. Об этом
24 октября судьбу Шклярова, у которого американский паспорт, в телефонном разговоре с Лукашенко обсуждал госсекретарь США Майка Помпео. Последний потребовал немедленно освободить и отпустить из Беларуси Шклярова, несправедливо удерживаемого под стражей.
В июле Шкляров был задержан в Беларуси по обвинению в подготовке беспорядков. Правоохранительные органы заявили, что Шкляров пытался мобилизовать электорат вокруг блогера Сергея Тихановского — мужа Светланы Тихановской. Шкляров, отправленный в СИЗО, свою вину отрицал.
10 октября Шкляров был одним из участников встречи Александра Лукашенко с политзаключенными. 19 октября его отпустили из СИЗО под домашний арест.
Дополняется.
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Политтехнолог Виталий Шкляров покинул Беларусь. Об этом пишет TUT.by. 24 октября судьбу Шклярова, у которого американский паспорт, в телефонном разговоре с...
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