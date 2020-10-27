Освобождённый после встречи с Лукашенко в СИЗО КГБ политзек покинул Беларусь

Источник материала: KYKY

Политтехнолог Виталий Шкляров покинул Беларусь. Об этом пишет TUT.by.

24 октября судьбу Шклярова, у которого американский паспорт, в телефонном разговоре с Лукашенко обсуждал госсекретарь США Майка Помпео. Последний потребовал немедленно освободить и отпустить из Беларуси Шклярова, несправедливо удерживаемого под стражей.

В июле Шкляров был задержан в Беларуси по обвинению в подготовке беспорядков. Правоохранительные органы заявили, что Шкляров пытался мобилизовать электорат вокруг блогера Сергея Тихановского — мужа Светланы Тихановской. Шкляров, отправленный в СИЗО, свою вину отрицал.

10 октября Шкляров был одним из участников встречи Александра Лукашенко с политзаключенными. 19 октября его отпустили из СИЗО под домашний арест.

Дополняется.