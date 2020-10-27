ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Освобождённый после встречи с Лукашенко в СИЗО КГБ политзек покинул Беларусь

27.10.2020 19:03 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Политтехнолог Виталий Шкляров покинул Беларусь. Об этом пишет TUT.by.

24 октября судьбу Шклярова, у которого американский паспорт, в телефонном разговоре с Лукашенко обсуждал госсекретарь США Майка Помпео. Последний потребовал немедленно освободить и отпустить из Беларуси Шклярова, несправедливо удерживаемого под стражей.

В июле Шкляров был задержан в Беларуси по обвинению в подготовке беспорядков. Правоохранительные органы заявили, что Шкляров пытался мобилизовать электорат вокруг блогера Сергея Тихановского — мужа Светланы Тихановской. Шкляров, отправленный в СИЗО, свою вину отрицал.

10 октября Шкляров был одним из участников встречи Александра Лукашенко с политзаключенными. 19 октября его отпустили из СИЗО под домашний арест.

Дополняется.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Политтехнолог Виталий Шкляров покинул Беларусь. Об этом пишет TUT.by. 24 октября судьбу Шклярова, у которого американский паспорт, в телефонном разговоре с...
 
Новости дня
Новости разные
 
Проволока на рельсах: милиция ищет злоумышленников – видео
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.10.2020
Mir24.TV Belarus
27.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика