Занятых в экономике в сентябре стало меньше на 3,5 тыс.

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Об этом сообщили в Национальным статистическом комитете.



Что в итоге?

В сентябре занятых в экономике стало на 3,5 тыс. меньше, чем в августе (в предыдущем месяце было занято 4317 тыс. человек).

А по отношению к июлю в сентябре в экономике было больше на 4,1 тыс. человек (в июле было 4,309,4 тыс. человек).