|
Занятых в экономике в сентябре стало меньше на 3,5 тыс.
Источник материала: Myfin
Об этом сообщили в Национальным статистическом комитете.
Что в итоге?
В сентябре занятых в экономике стало на 3,5 тыс. меньше, чем в августе (в предыдущем месяце было занято 4317 тыс. человек).
А по отношению к июлю в сентябре в экономике было больше на 4,1 тыс. человек (в июле было 4,309,4 тыс. человек).
Источник: Myfin.by
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также:
Ссылка скопирована в буфер обмена
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В экономике Республики Беларусь в сентябре 2020 года было занято 4313,5 тыс. человек.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)