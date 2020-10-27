ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Занятых в экономике в сентябре стало меньше на 3,5 тыс.

27.10.2020 19:03 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Об этом сообщили в Национальным статистическом комитете.

Что в итоге?

В сентябре занятых в экономике стало на 3,5 тыс. меньше, чем в августе (в предыдущем месяце было занято 4317 тыс. человек).

А по отношению к июлю в сентябре в экономике было больше на 4,1 тыс. человек (в июле было 4,309,4 тыс. человек).

Источник: Myfin.by
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Новости по темам:
Читайте также:
Отправить редакции myfin.by сообщение об ошибке в тексте
Текст:
Комментарий
Ссылка скопирована в буфер обмена

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В экономике Республики Беларусь в сентябре 2020 года было занято 4313,5 тыс. человек.
 
Новости дня
Новости разные
 
Уж перепугал жителей дома в Гомеле – вызывали МЧС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.10.2020
Mir24.TV Belarus
27.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика