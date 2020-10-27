Доллар и евро снова дорожают. Какие курсы валют установили обменники

Источник материала: Tut.by

Курс доллара на протяжении предыдущей недели снижался и опустился курсы валют установили обменники">до минимума за последние два месяца. На этой неделе и американская валюта, и евро снова начали дорожать — и в понедельник, и во вторник. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют сейчас установили банки.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,6 рубля (РРБ-Банк), а ниже всего — 2,557 рубля (БСБ Банк), 2,565 рубля (Беларусбанк).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Paritetbank, Белорусский народный банк, Технобанк, Абсолютбанк — 2,558 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в БСБ-Банке — 3,073 рубля, а ниже всего — в МТБанке — 3,029 рубля.

Евро выгоднее всего сдавать в Абсолютбанке — 3,022 рубля.