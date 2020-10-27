|
Доллар и евро снова дорожают. Какие курсы валют установили обменники
Источник материала: Tut.by
Курс доллара на протяжении предыдущей недели снижался и опустился курсы валют установили обменники">до минимума за последние два месяца. На этой неделе и американская валюта, и евро снова начали дорожать — и в понедельник, и во вторник. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют сейчас установили банки.
Выше всего курс продажи банками доллара — 2,6 рубля (РРБ-Банк), а ниже всего — 2,557 рубля (БСБ Банк), 2,565 рубля (Беларусбанк).
Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.
Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Paritetbank, Белорусский народный банк, Технобанк, Абсолютбанк — 2,558 рубля.
Курс продажи банками евро выше всего в БСБ-Банке — 3,073 рубля, а ниже всего — в МТБанке — 3,029 рубля.
Евро выгоднее всего сдавать в Абсолютбанке — 3,022 рубля.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют сейчас установили банки.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)