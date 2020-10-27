Розенбаум перепел хиты Моргенштерна и Niletto. А что, звучит неплохо!

Источник материала: Tut.by

Российский музыкант Александр Розенбаум в эфире шоу «Вечерний Ургант» перепел хиты Niletto, Моргенштерна и Dava. Послушайте, звучит неплохо!

В программе «Вечерний Ургант» на Первом канале уже несколько лет существует рубрика «Поп-стоп». Ее суть такова: когда в гости к ведущему Ивану Урганту приходит певец Александр Розенбаум, ему дают в руки гитару и тексты современных песен, которые он никогда не слышал. Задача Розенбаума — исполнить то, что он видит, в своем стиле.

В очередном выпуске музыканту достались хиты «Любимка» Niletto, «Ролекс» Dava и «Кадиллак» Моргенштерна и Элджея. Иван Ургант тоже сделал акустические каверы на популярные песни. Ему достались «Краш» Клавы Коки и Niletto, а также «Я дома» Дани Милохина. В отличие от Розенбаума, Ургант эти хиты, должно быть, слышал и раньше.

Напомним, раньше Розенбаум исполнял хиты Элджея, Фейса, Филиппа Киркорова, Ольги Бузовой, Егора Крида, группы Estradarada и многие другие.