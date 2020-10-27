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Розенбаум перепел хиты Моргенштерна и Niletto. А что, звучит неплохо!
Источник материала: Tut.by
Российский музыкант Александр Розенбаум в эфире шоу «Вечерний Ургант» перепел хиты Niletto, Моргенштерна и Dava. Послушайте, звучит неплохо!
В программе «Вечерний Ургант» на Первом канале уже несколько лет существует рубрика «Поп-стоп». Ее суть такова: когда в гости к ведущему Ивану Урганту приходит певец Александр Розенбаум, ему дают в руки гитару и тексты современных песен, которые он никогда не слышал. Задача Розенбаума — исполнить то, что он видит, в своем стиле.
В очередном выпуске музыканту достались хиты «Любимка» Niletto, «Ролекс» Dava и «Кадиллак» Моргенштерна и Элджея. Иван Ургант тоже сделал акустические каверы на популярные песни. Ему достались «Краш» Клавы Коки и Niletto, а также «Я дома» Дани Милохина. В отличие от Розенбаума, Ургант эти хиты, должно быть, слышал и раньше.
Напомним, раньше Розенбаум
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Российский музыкант Александр Розенбаум в эфире шоу «Вечерний Ургант» перепел хиты Niletto, Моргенштерна и Dava. Послушайте, звучит неплохо!
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