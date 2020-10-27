Лукашенко: Всебелорусское собрание должно стать площадкой для обсуждения новой стратегии развития страны

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Всебелорусское народное собрание должно стать площадкой для реального диалога, где определят стратегию развития страны. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по подготовке к масштабному форуму. Он пройдет в шестой раз.

Организаторы хотят пригласить людей всех профессий и социальных слоев белорусского общества. Важно услышать мнение каждого. Ведь на Всебелорусском собрании будут обсуждать не только социально-экономическое развитие страны, но и поправки в Конституцию.

«Говорил не единожды и еще раз хочу повторить: все будет так (и Конституция, и вопросы будут решаться), как решит только белорусский народ. Это не пустые слова. Это моя клятва. На излете моей президентской жизни я гарантирую, что будет только так, как решит народ. Мы не будем мышкованием заниматься, не будем создавать что-то под себя. Как люди решат – так и будет», – подчеркнул Лукашенко.

Планируется, что Всебелорусское народное собрание пройдет в начале следующего года.