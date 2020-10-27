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Лукашенко: Всебелорусское собрание должно стать площадкой для обсуждения новой стратегии развития страны
27.10.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Всебелорусское народное собрание должно стать площадкой для реального диалога, где определят стратегию развития страны. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по подготовке к масштабному форуму. Он пройдет в шестой раз.
Организаторы хотят пригласить людей всех профессий и социальных слоев белорусского общества. Важно услышать мнение каждого. Ведь на Всебелорусском собрании будут обсуждать не только социально-экономическое развитие страны, но и поправки в Конституцию.
Планируется, что Всебелорусское народное собрание пройдет в начале следующего года.
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Лукашенко: Всебелорусское собрание должно стать площадкой для обсуждения новой стратегии развития страны
Организаторы хотят пригласить людей всех профессий и социальных слоев белорусского общества. Важно услышать мнение каждого.
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