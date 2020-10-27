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«С каждым днем в нашей работе все меньше смысла». Преподаватели БГУИР записали видеообращение

27.10.2020 19:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Преподаватели БГУИР, как до этого коллектив педагогов МГЛУ, записали видеообращение на злобу дня. В течение трех с небольшим минут почти три десятка сотрудников одного из ведущих университетов страны называют причины, заставившие их высказать свою позицию: «Что можно говорить о развитии науки, когда разрушение жизни ценится выше, чем создание чего-либо для ее улучшения»; «Нам придется разрабатывать системы безопасности, используемые против нас»; «Мы будем готовить выпускников, которые не смогут найти достойную работу на родине и будут вынуждены уехать за границу». Под видеообращением подписались еще около 40 сотрудников вуза.

Преподаватели не могли не сказать о студентах Дмитрии Мазуро и Игоре Демидко, уже пострадавших за высказывание личных взглядов. Также они напомнили о судьбе своего коллеги Вадима Антипова, который получил 15 суток административного ареста. «Чужих проблем не бывает, вместе мы непобедимы», — такими словами заканчивают педагоги свое обращение к народу.

 
 
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Преподаватели БГУИР, как до этого коллектив педагогов МГЛУ, записали видеообращение на злобу дня. В течение трех с небольшим минут почти три десятка сотрудников...
 
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