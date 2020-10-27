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В отношении Эдуарда Пальчиса завели уголовное дело
Источник материала: Навiны
В отношении задержанного общественного и политического активиста Эдуарда Пальчиса завели уголовное дело. Об этом стало известно телеграм-каналу motolkohelp.
Пальчис должен был сегодня выйти на свободу из ЦИП на Окрестина после 30 суток административного ареста, однако его не выпустили.
По данным телеграм-канала, Пальчис задержан по уголовному делу, которое расследуется управлением Следственного комитета по Минску. Сейчас он в изоляторе временного содержания на Окрестина.
Эдуард Пальчис исчез 27 сентября. Родные и защита Пальчиса около двух недель не имели подтверждения тому, что он находится в ЦИП.
Пальчис входит в состав Национального забастовочного комитета, который был создан для поддержки рабочих, объявивших забастовку после президентских выборов.
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В отношении задержанного общественного и политического активиста Эдуарда Пальчиса завели уголовное дело. Об этом стало известно телеграм-каналу motolkohelp.
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