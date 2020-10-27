«Новые выборы и расследование избиений». Как работники предприятий уходят в одиночные забастовки

Источник материала: Tut.by

Протестные настроения присутствуют сейчас на многих предприятиях страны. На одних люди пытаются бастовать группами. На других те, кто не нашел у себя на предприятии людей, готовых открыто заявить о своем отношении к происходящему в стране, начинают бастовать в одиночку. «Я никого не подбивал бастовать, это было только мое решение. Это дела каждого и решать должен сам человек», считает Денис Жижневский, водитель автобуса филиала «Автобусный парк № 6» государственного предприятия «Минсктранс», который с сегодня отказался выходить на работу до выполнения его требований.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY Снимок и снимок обложки носит иллюстративный характер

Водитель автобуса: "Пока не будут выполнены мои требования, я на работу не вернусь"

Парень записал видеообращение, на котором заявил, что с 27 октября он присоединяется к общереспубликанской забастовке и не выйдет на работу до тех пор, пока его требования не будут выполнены. Требования у Дениса стандартные: освобождение политзаключенных, отставка Лукашенко, новые честные выборы и расследование всех убийств и избиений.

— В понедельник у меня по графику был выходной. Но уже со вчерашнего дня мне начальники звонили, спрашивали что и как. Я объяснил, что с 27 октября на работу не выхожу. Сегодня с утра ко мне приехал директор Автобусного парка № 6 и еще два начальника. Попытались уговорить выйти на работу. Говорили нормально, в спокойном тоне. Я им объяснил свою позицию, сказал, что не согласен со всеми совершенными преступлениями, не хочу, чтобы мои дети росли в такой стране. И я буду бороться до конца, — рассказывает Денис.

Переубедить у руководства Дениса не получилось, "тогда начальники попросили хоть их не подставлять".

— Единственное, что я мог им предложить, — это написать заявление на увольнение. Люди у нас нормальные работают, поэтому подставлять действительно не хотелось, — продолжает парень. — После того, как решил домашние дела, я приехал в парк. Но вместо заявления на увольнение написал объяснительную, почему сегодня не вышел. Написал, что отказываюсь выходить на работу с 27 октября по семейным обстоятельствам. Никакой оправдательной справки у меня нет. Отдал объяснительную начальнику. Он сказал, что она до вечера полежит, и, если я передумаю, могу без проблем приходить и работать.

Но решение уйти было окончательным. По словам Дениса, руководство сказало, что его готовы взять на работу даже позже, претензий к нему по поводу работы нет.

— Но пока не будут выполнены мои требования, я на работу не вернусь. Есть отложенные средства, закуплена картошка, — шутит Денис. — Какое-то время я смогу жить и не работать. Я сегодня написал в фонд BYSOL, ответа пока нет, но говорят, что получение помощи может растянуться до 25 дней.

Как говорит Денис, он никого из коллег бастовать не подбивал, это было только его решение.

— Это дело каждого и решать должен сам человек. Я видел, что в одном из троллейбусных парков тоже один водитель объявил забастовку. С коллегами своими я не виделся, поэтому не знаю, как они отнеслись к моему решению. У нас работает много пенсионеров, у них взрослые дети. Им, наверное, живется комфортно. Я вижу, в какой стране будут жить мой сын и моя дочь, если отступить. Я не хотел бы для них такой судьбы, не хотел бы, чтобы с ними произошло то, что сегодня делают с молодыми ребятами, студентами. Если сдаться, будет еще хуже. Это мое мнение. Поэтому нужно бороться.

Работник завода: "Вчера была первая докладная записка и лишение 100% премии"

Еще одну одиночную забастовку устроил работник «Керамина». Он рассказал редакции, что написал соответствующее заявление на имя гендиректора и начальника цеха, а также выложил его фото в чате предприятия.

— Я также лично сообщил начальнику цеха об этом перед началом смены. Потом через час меня вызвали к заместителю генерального по идеологической работе, проводили со мной беседу и сообщили, что у них нет другого выбора, кроме как уволить меня за невыполнение трудовых обязанностей, но не за политические взгляды и саму забастовку, — говорит работник. — Вчера была первая докладная записка и лишение 100% премии, сегодня будет вторая и увольнение. В ходе разговора звучало предложение уволиться по собственному желанию, но я принципиально отказался.

По словам собеседника, другие работники боятся репрессий и потери работы, поэтому не присоединяются к забастовке. Сам он был готов к такому исходу и «делал это с надеждой, что это даст толчок другим работникам присоединиться, показать, что это совсем не страшно».