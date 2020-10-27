В Минске по цепи солидарности стреляли пейнтбольными шарами. Рассказываем об этом

Источник материала: Tut.by

26 октября в районе дома № 119 на проспекте Дзержинского неизвестные обстреляли из машины людей, стоявших в цепи солидарности, пейнтбольными шариками. 42.TUT.BY рассказывает об инциденте.



Фото: читатель TUT.BY

Что случилось

Первые сведения о том, что неизвестные на легковой машине используют пейнтбольные маркеры (оружие для этой игры называется именно так, говорить «пейнтбольные ружья» некорректно. — Прим. TUT.BY), появились около восьми часов вечера 26 октября. Информация попала в канал Антона Мотолько — там указывалось, что на столичном проспекте Дзержинского из Geely c номером **49 IX-3 обстреливают людей и, возможно, попали в ребенка. После этого начались задержания .

Впоследствии читательница TUT.BY, живущая на проспекте Дзержинского, подтвердила нам информацию, рассказав, что автомобиль проехал мимо цепи солидарности дважды и оба раза, высунув маркеры в окно, неизвестные обстреляли протестующих. Впоследствии часть шаров удалось найти неповрежденными, фото одного из таких и прислали нам.

Случай стрельбы по цепям пейнтбольными шарами в этот вечер оказался не единственным.



Карта прислана читателем

Другой читатель рассказал нам, что стоял в цепи в районе пересечения улиц Могилевской и Жуковского, когда серебристая Mazda на витебских номерах повернула на Жуковского, замедлила ход около людей и из окон полетели пейнтбольные шары.

Сделав около 10 выстрелов (из переднего и заднего открытых окон) и добившись попаданий в основном по ногам, машина уехала, однако ее успели заснять.

Наутро жители окрестных домов также сумели найти несколько «несработавших» пейнтбольных шаров.



Фото машины прислано читателем

Фото шаров прислано читателем

Несмотря на то, что кинетическая энергия такого шарика сравнительно невелика (с резиновой пулей, разумеется, никакого сравнения), при попадании в глаз он может оставить человека без органа зрения. Так, все правила безопасности настоятельно требуют от игроков в пейнтбол в обязательном порядке быть во время игры в специальной маске — даже защитные очки не обеспечивают нужной безопасности.

Стрелять же из приводов, разгоняющих трехграммовый шар до скорости под 90 метров в секунду, по не защищенным индивидуальными средствами людям может быть чревато серьезными травмами.

Цели стрелявшего шариками с краской по людям неизвестны — возможно, таким образом человек хотел пометить участников акции.

Напомним: попытки пометить протестующих с помощью краски уже предпринимались — но в более серьезных масштабах, при помощи оранжевой воды из водометов «Хищник», которую разливают на демонстрантов навесом.

Сведений, что такое снаряжение официально использовалось против протестующих в Беларуси, у нас нет. За границей представители силовых структур лишь тренируются в пейнтбольных «сражениях», оттачивая мастерство. В этом случае стрельба шарами обычно комбинируется с отстрелом холостых патронов для создания необходимого шумового эффекта. Это практикуется в Израиле, России, Чехии, некоторыми структурами в США.