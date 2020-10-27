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В Гродно водитель BMW сбил и провез на капоте милиционера. Задержали мужчину на границе
Источник материала: Tut.by
В Гродно водитель сбил и провез на капоте милиционера,
Инцидент произошел вечером 25 октября. Участковый инспектор вышел из подъезда дома № 28 по улице Лиможа и увидел, как прохожий фотографирует его служебный автомобиль. Милиционер пытался узнать о цели съемки, однако мужчина без объяснения сел в BMW Х5 и отказался разговаривать. Затем водитель решил скрыться: сбил стоящего перед автомобилем инспектора, протащил его на капоте около десяти метров и сбросил на повороте.
Информацию о происшествии передали региональным правоохранительным органам. В итоге иномарку задержали сотрудники Гродненской пограничной группы в пункте пропуска «Привалка».
За рулем BMW находился 33-летний индивидуальный предприниматель из Гродно. В момент совершения наезда он был трезв, но не смог пояснить причину своего поступка (личных неприязненных отношений к участковому инспектору нет) и в содеянном раскаялся.
В результате ДТП участковый получил травму ноги. Сейчас он на больничном. Следователи возбудили уголовное дело за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел.
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В результате ДТП участковый получил травму ноги. Сейчас он на больничном. Следователи возбудили уголовное дело за насилие в отношении сотрудника органов...
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