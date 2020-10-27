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В Гродно водитель сбил и провез на капоте участкового. Мужчину задержали в пункте пропуска «Привалка»

27.10.2020 19:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Гродно водитель сбил и провез на капоте милиционера. Об этом сообщает пресс-служба МВД. Инцидент произошел в воскресенье, 25 октября, около 19 часов, когда участковый инспектор Ленинского РОВД «прибыл во двор многоэтажного дома для выполнения служебных задач. Выходя из подъезда дома №28 по улице Лиможа, он увидел, как прохожий тщательно фотографировал его служебный автомобиль».

— Милиционер пытался узнать о цели съемки, однако мужчина без объяснения сел в BMW Х5 и отказался разговаривать. Затем водитель решил скрыться: сбил стоящего перед иномаркой инспектора, протащил его на капоте около десяти метров и сбросил на повороте. Информация о происшествии была передана региональным правоохранительным органам. В итоге автомобиль задержали сотрудники Гродненской пограничной группы в пункте пропуска «Привалка».

За рулем находился 33-летний индивидуальный предприниматель из Гродно. В момент совершения наезда он был трезв, но не смог пояснить причину своего поступка (личных неприязненных отношений к участковому инспектору нет) и в содеянном раскаялся. Следователи дали правовую оценку действиям предпринимателя и возбудили уголовное дело за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел.

Подозреваемый не судим, но неоднократно привлекался к административной ответственности, — уточнила Ольга Чемоданова.

Известно, что в результате ДТП участковый инспектор повредил ногу. Сейчас он на больничном. Один из моментов ДТП попал на камеру, судя по всему, мобильного телефона задержанного — ни завязки конфликта, ни кульминации, только «капотная» развязка. По традиции, мужчина раскаялся перед камерой.

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно водитель сбил и провез на капоте милиционера. Об этом сообщает пресс-служба МВД. Инцидент произошел в воскресенье, 25 октября, около 19 часов, когда...
 
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